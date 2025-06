Après la suspension de MaPrimeRénov, le gouvernement fait machine arrière

Au plus tard le 1er juillet, l’aide à la rénovation énergétique sera suspendue mais, finalement, pas pour tous les dossiers.

MaPrimeRénov , qui a rénové 2,5 millions de logements depuis 2020 dont 350.000 rénovations globales, à 80% pour des passoires thermiques (DPE F ou G), sera bel et bien suspendue, a confirmé l’entourage de la ministre du Logement Valérie Létard. À partir de quand ? Au plus tard le 1er juillet. La date précise n’a pas été arrêtée. « Tout dépend du nombre de dossiers déposés. Les fuites dans la presse ont engendré un emballement et une suractivité des dépôts de dossiers. Globalement, entre 200 et 400 par jour, avec un coût moyen de 40.000 euros » explique-t-on au ministère. Et la fin de la suspension ? Le 15 septembre, avait affirmé la ministre Amélie de Montchalin . Au logement, on est beaucoup plus prudent. « La date n’est pas encore connue. Nous visons aussi la mi-septembre », poursuit l’entourage du ministère du Logement.

Mais Valérie Létard va annoncer une bonne nouvelle demain à la filière de la rénovation énergétique. Les travaux «mono-gestes» (un seul chantier et pas de rénovation globale), qui ont concerné 122.000 ménages au 31 mai 2025 dont 70% sont modestes, ne seront pas concernés par cette suspension. Tout comme les copropriétés. Seuls les dossiers visant une rénovation globale ne pourront plus être déposés entre juillet et mi-septembre. Et très exactement les nouveaux dossiers. « Nous avons enregistré un triplement des rénovations globales (de 11.000 à 44.000), en un an (de fin mai 2024 à fin mai 2025)», affirme le ministère du Logement.

En revanche, tous les dossiers déjà déposés avant d’ici fin juin, que ce soit les rénovations globales ou «mono-gestes», seront traités normalement. Qui dit rénovations d’ampleur, dit aides conséquentes pour les propriétaires modestes. « Cette grande quantité d’argent public attire les pratiques frauduleuses notamment des audits manipulés, des travaux fictifs, des usurpations d’identité et une collusion entre les entreprises de travaux », détaille le ministère du Logement.

Contactée par Le Figaro , la Fédération française du bâtiment (FFB) qui prévoit une manifestation dès le 2 juillet, pourrait, elle aussi, faire machine arrière. « Si cette annonce est confirmée demain par Valérie Létard, l’appel à manifestation va avoir du plomb dans l’aile », réagit l’entourage du président de la FFB Olivier Salleron.