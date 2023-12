Après avoir reçu des menaces, un maire abandonne un projet immobilier

Près de 130 logements devaient voir le jour à Croissy-sur-Seine, dans les Yvelines, mais des appels téléphoniques malveillants ont tué le projet dans l’œuf.

Le nombre de logements neufs ne cesse de chuter : les permis de construire accordés ont baissé de 28% entre septembre 2022 et août 2023 . Et quand ils essaient de construire plus, les maires bâtisseurs se voient mettre des bâtons dans les roues à l’image du maire de Croissy-sur-Seine, dans les Yvelines (78). « J’ai reçu des appels téléphoniques malveillants et menaçants », confie Jean-Roger Davin dans une lettre d’information intitulée «Trop c’est trop» et diffusée sur le site de la mairie. Le courrier contiendrait aussi des propos d’incitation à la haine raciale. En plus des coups de fil, une lettre anonyme a également été distribuée dans des boîtes aux lettres comparant le maire de Croissy à Patrick Balkany , l’ancien édile de Levallois-Perret (92) accusé de fraude fiscale et de blanchiment d’argent.

Le maire a déposé plainte

Ces menaces ont eu raison du projet immobilier «Ilot Vaillant» qui devait donner naissance à 127 nouveaux logements dont 43 en bail réel solidaire (BRS), à un cabinet médical, à une zone commerciale et à un jardin de 250 m². Le projet a été présenté en réunion publique le 9 novembre et depuis les polémiques vont bon train. Sur les réseaux sociaux, des détracteurs du projet grossissent le trait et parlent de 300 logements et 1000 véhicules par jour au lieu de 127 logements et 198 voitures (nombres projetés). « Au moment où notre pays connaît une crise du logement dramatique, il est honteux de s’exprimer de façon anonyme et violemment mensongère sur un sujet de préoccupation publique aussi important », dénonce l’édile.

Certes, le projet nécessite une modification du plan local d’urbanisme (PLU) mais elle ne s’étendra pas sur l’ensemble de la Ville contrairement aux propos qui circulent mais représentera 0,14% de la superficie globale de Croissy, affirme le maire de Croissy-sur-Seine. Cette modification ne concerne que le projet Vaillant. « En aucun cas, il n’est question de la généralisation d’immeubles de 4 étages à Croissy », assure l’élu. « Est-il normal qu’un maire soit attaqué de cette façon-là à Croissy-sur-Seine? Juste pour avoir initié une procédure légale d’enquête publique? J’ai donc déposé plainte et je demanderai le vote de la protection fonctionnelle lors du prochain conseil municipal (NDLR les élus peuvent bénéficier d’une protection s’ils sont victimes de violences)», explique Jean-Roger Davin avant d’annoncer: « Afin de dissiper les inquiétudes des Croissillons et de stopper des agissements qui salissent notre Ville, je décide d’ arrêter définitivement et dès aujourd’hui le projet «Ilot Vaillant», la modification du PLU et donc l’enquête publique. Chacun prendra ses responsabilités ».

Des détracteurs ont répondu à la lettre du maire dans le groupe Facebook, Projet immobilier Parc Leclerc / rue Vaillant à Croissy-sur-Seine, comme le rapporte Actu.fr : « Nous condamnons fermement les attaques anonymes, les menaces sur votre personne ou celles d’autres citoyens [...] Toutes nos actions étaient apolitiques. Pas contre vous. Mais pour Croissy! Nous vous remercions d’avoir écouté notre voix .» Ils reprochent au maire une « expression à sens unique, sans prise en considération de l’expression du collectif », lors de la réunion d’information publique qui les a conduits à recourir aux réseaux sociaux, au tractage et à divers moyens de communication pour exprimer leur avis défavorable.

