Après avoir gagné à la loterie, un Américain s’offre une villa à 25 millions de dollars

Un jeune trentenaire a remporté un jackpot exceptionnel de 2 milliards de dollars et a décidé de consacrer une partie de son gain dans l’immobilier de luxe, à Los Angeles.

En achetant un billet de loterie dans une station-service de la banlieue de Los Angeles, en Californie (États-Unis), Edwin était loin de se douter que sa vie allait basculer. Ce précieux billet était gagnant et il lui a permis de remporter une somme non négligeable de 2 milliards de dollars, soit près d’1,9 milliard d’euros. L’heureux gagnant s’est montré très discret et a refusé de s’exprimer publiquement lorsqu’il a remporté ce montant faramineux mais a publié une déclaration, assurant qu’il était « choqué et extatique ».

Le jeune homme d’à peine 30 ans n’a pas perdu de temps puisque moins de 30 jours après, il a fait l’acquisition d’une majestueuse villa à Hollywood Hills pour 25,5 millions de dollars (23,65 millions d’euros), grâce aux gains qu’il a empochés. C’est la vente la plus chère enregistrée à Hollywood Hills cette année, selon le Los Angeles Times . Edwin a toutefois obtenu une ristourne sur la propriété, dont le prix de vente était affiché à près de 30 millions de dollars l’été dernier. L’heureux gagnant profite notamment du voisinage de la chanteuse Ariana Grande et de l’actrice Dakota Johnson.

Deux garages pour une seule maison

Construit à flanc de falaise, le bien de plus de 1200 m² répartis sur trois étages en impose. Il offre des vues imprenables sur Los Angeles et sur l’océan Pacifique, à observer notamment depuis la terrasse sur le toit ou depuis le balcon privé de la suite principale. Vertigineux! Et pour accéder au bien niché dans les hauteurs de Los Angeles, la voiture peut s’avérer utile. Ce qui tombe bien puisque le lieu compte deux garages pouvant abriter jusqu’à 7 voitures, plus un terrain plat où d’autres véhicules peuvent aussi se ranger. Un atout rare dans ces collines escarpées, souligne le magazine Dirt .

À l’extérieur, la propriété semble mystérieuse avec ses tons noirs, gris et bois mais à l’intérieur les tons beiges offrent un cadre chaleureux. Elle est dotée d’équipements modernes qui viennent compléter ses 5 chambres, ses 5 salles de bain et ses 2 salles d’eau, à savoir une salle de cinéma, une salle de sport, une piscine à débordement et un sauna. Nul besoin pour l’heureux gagnant du loto de sortir de chez lui pour pratiquer une activité sportive ou relaxante. Edwin ne recevra pas de facture exorbitante pour entretenir son jardin car le domaine de plus de 2000 m² ne comprend pas beaucoup de plantations, hormis quelques arbustes résistants à la sécheresse, s’amuse le magazine Dirt.