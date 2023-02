Après 14 ans de travaux, découvrez les nouveaux habits de la Maison de la Radio

Ce qui ne devait être qu’une mise aux normes incendie s’est révélé un chantier titanesque. Découvrez les restaurations et transformations qui ont émaillé cette réhabilitation de grande ampleur.

C’est ce qui s’appelle un chantier épique dont les racines remontent exactement à 20 ans. C’est en effet en mars 2003 que la préfecture de police réclame la mise aux normes de sécurité incendie de la Maison de la radio . Mais forcément, lorsque ce genre de demande concerne un bâtiment des années 60 à l’architecture bien particulière s’étalant sur 110.000 m² et diffusant ses programmes en continu, sa mise en œuvre promet d’être délicate. D’autant que dès l’origine, il a été décidé que le chantier serait réalisé sans que ne cesse la production radiophonique au sein de la Maison ronde, comme on la surnomme.

Ajoutons le fait que ce bâtiment cumule une partie IGH (immeuble de grande hauteur) et une partie ERP (établissement recevant du public), chacune répondant à une réglementation spécifique. Et, comme souvent à Paris, de nombreux éléments du site sont classés et protégés: cette réalisation de l’architecte Henry Bernard inaugurée en 1963 est inscrite aux monuments historiques après avoir été labellisée «Patrimoine du 20e siècle». Une inscription qui protège de nombreux éléments architecturaux ainsi que plusieurs œuvres d’art ornant les lieux.

Un chantier à 242 millions

Afin de permettre la poursuite de l’activité sur le site, il a fallu étaler le chantier en cinq phases. Une saga qui ressemble à des épisodes de Star Wars : avec une tranche 0 lancée en 2008 pour le parking, suivie des tranches 1 et 2 puis 4.1 et 4.2 avant de finir par la 3 en fin d’année dernière! Au gré des différentes difficultés, il a en effet fallu intervertir les phases 3 et 4 et fractionner la tranche 4. Une chose est sûre: le résultat de ce chantier à 242 millions d’euros remporté par l’agence Architecturestudio en 2005 rejoint par le groupement SRA Architectes et la société d’ingénierie Egis en 2013 (pour la maîtrise d’œuvre d’exécution des phases 3 et 4 et des aménagements extérieurs) va bien au-delà d’une remise aux normes et d’une remise en état des lieux.

Certes, les nombreux foyers, ces véritables vitrines ouvrant la Maison de la radio sur son quartier, toutes ornées d’œuvres d’art, ont été désencombrés et rendus à leur splendeur d’origine. Mais de nombreux autres éléments ont permis d’ajouter à l’existant tout en respectant l’architecture des lieux. L’élément le plus frappant est la création de l’Auditorium. Cette salle de 1461 places qui est l’une des fiertés de la Maison de la radio n’était pourtant pas véritablement prévue dans le projet initial. «Ce n’était qu’une variante que Jean-Paul Cluzel, président de Radio France de l’époque avait proposé d’inclure dans le concours, se souvient Gaspard Joly, architecte associé d’Architecturestudio. Et vu l’importance du chantier global, cet équipement ne représentait qu’un surcoût de 32 millions en 2014 à la livraison, ce qui a joué en notre faveur car nous avions intégré cette variante.»

Optimiser l’acoustique

Né de la destruction des studios 102 et 103 devenus obsolètes, l’auditorium a dû s’installer dans un espace contraint, ce qui a notamment orienté vers cette conception plaçant la musique au cœur du dispositif avec cette grande scène centrale pouvant accueillir 120 musiciens. En utilisant la hauteur, cette disposition permet de combiner une jauge importante et une grande proximité entre le public et la scène, la distance maximale étant de 17 mètres. Et pour ne rien gâter, les trois essences de bois retenues par les architectes (hêtre, bouleau, merisier) structurées en lignes horizontales créent une belle harmonie où tout a été pensé dans les manières de facetter le revêtement afin d’optimiser l’acoustique.

Juste à côté, le mythique studio 104 a quant à lui évidemment été conservé et réhabilité avec quelques améliorations. Puisque l’auditorium dispose de son propre orgue désormais, celui qui trônait sur place a été remplacé par un gradin des chœurs. Cette salle de concert polyvalente de 840 places a eu droit à un nouvel habillage, à une mise en valeur des bas-reliefs d’origine signés Louis Leygues et à une amélioration de son acoustique. Quant aux 50 studios d’enregistrement à proprement parler que comporte ce temple de la radio, ils ont eux aussi été remis au goût du jour aussi bien pour la technique que pour l’acoustique. Et puisque l’heure est à la diffusion vidéo, y compris pour les programmes radiophoniques, les studios filmés se parent de murs gris souris. Ce qui peut sembler un peu terne ou triste apparaît, après bien des essais, comme le fond qui rend les personnes filmées les plus belles à l’écran, quel que soit leur teint ou la couleur de leurs vêtements...

Parmi les 90.000 m² réhabilités (sur les 110.000 m² de l’ensemble), plus du tiers (38.000 m²) sont occupés par des bureaux. L’endroit compte pas moins de 2500 postes de travail dont la plupart devaient fonctionner en open space mais dont bon nombre seront finalement individuels sous la pression des salariés. À noter: la tour centrale qui accueillait à l’origine les archives radiophoniques a été reconvertie en espaces de bureaux avec une salle de réunion panoramique avec balcon coursive au 22e étage en lieu et place d’éléments techniques de la centrale thermique (déplacée dans le parking).

Centrale géothermique

Et ce qui change vraiment la vie de ce bâtiment où l’on pouvait tourner en rond comme un poisson dans son bocal, c’est que les circulations ont été repensées. Une véritable rue intérieure traverse désormais le bâtiment, permettant de relier le centre de l’édifice à sa périphérie. Reprenant un vocabulaire architectural très classique, les équipes d’Architecturestudio ont dessiné une nef éclairée par une verrière menant à l’Agora centrale, elle aussi coiffée d’un toit vitré. Cette place du village, à la mode Radio France, est devenue un espace commun de rencontre en prenant soin d’éviter que l’endroit ne résonne, les studios d’enregistrement n’étant jamais loin. Une série de 4 nouvelles passerelles vitrées de 32 mètres vient compléter le dispositif pour fluidifier les échanges dans les étages plus élevés. Et pour éviter que l’endroit ne se transforme en glaçon ou en fournaise au gré des saisons, le plancher de ces passerelles intègre des thermoventilateurs.

Quant aux sous-sols, ils n’ont pas été oubliés non plus. C’est notamment là que sont gérés l’eau, l’électricité, le chauffage et la ventilation. Dès 1963, le bâtiment jouait les précurseurs en se chauffant par géothermie grâce à un forage très profond à 600 mètres. Le principe de la géothermie a été conservé, mais on lui a préféré une option très basse énergie avec un forage beaucoup moins profond à 45 mètres. Enfin, si l’eau de la géothermie apporte ses bénéfices, la Seine toute proche pourrait causer des ravages en cas de crue importante. Ce risque avait été intégré dès l’origine du bâtiment et les systèmes de barrière anti-crue ont été renforcés. Dans un tel bâtiment, les travaux ne s’arrêtent jamais complètement: il reste actuellement 14 studios de création en travaux au rez-de-chaussée qui doivent être livrés dans deux ans...