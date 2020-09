Amour et désamour de l'assurance vie

Quel est l'état des lieux des Français quant à l'épargne sur leur assurance-vie ? Face à la crise sanitaire, l'urgence est aux placements sûrs et sécurisés, et surtout faciles d'accès en cas d'imprévu. L'assurance-vie, une épargne privilégiée ou délaissée par les Français ?

iStock-bob_bosewell

L'impact malheureux de la crise sanitaire sur l'épargne

L'assurance-vie de moins en moins populaire

Concurrencée par le Livret A ?

Suite à la crise sanitaire, les Français veulent désormais prendre le moins de risques possible avec leur argent et privilégient davantage les placements liquides, comme le Livret A, permettant de retirer plus facilement de l'argent en cas de besoin. Les Français ont versé 10,4 milliards d'euros sur leurs contrats d'assurance vie mais ont retiré 10,9 milliards d'euros au cours du mois de juillet 2020. Avec un contexte sanitaire et économique toujours incertain, le rejet de s'engager à moyen et long terme s'installe de plus en plus. La crainte de l'avenir explique la prudence.Alors qu'en 2012, l'épargne standard, soit les placements réalisés par la classe moyenne, représentait 55% du stock de l'assurance-vie, elle ne représente plus que 49% en 2019, signe que l'assurance-vie perd sa dimension populaire. En effet, désormais, la majorité de ce stock est le fait de foyers aisés, davantage intéressés par les avantages pour optimiser leur succession. Bien que cette assurance soit historiquement destinée au grand public, il semblerait que depuis le confinement, les Français y versent moins de leur argent. Si l'assurance-vie est montée en gamme, c'est en partie dû aux assureurs qui, confrontés à des exigences de solvabilités, ont davantage valorisé les contrats dits « en unités de compte » aux contrats en « fonds euros ». Or, les premiers, dépourvus de garantie de capital, intéressent moins le Français « moyen ». Pour garantir son capital, placer son argent sur une assurance vie en euros est la meilleure option.À l'inverse de l'assurance-vie, le Livret A est un mode d'épargne plus sûr et ne ponctionnant aucun frais. L'argent est disponible à tout moment en cas de besoin. Durant le confinement, le Livret A a battu les records de versements, car beaucoup plus pratique et alimenté facilement depuis son compte courant. Il n'empêche que l'assurance-vie est davantage rémunératrice par rapport au Livret A, donc plus intéressante bien que moins sûre. Le gain d'intérêt des épargnants pour le Livret A et donc la désaffection des épargnants pour l'assurance-vie, n'est pourtant pas un signe dont il faudrait s'inquiéter selon la Fédération française des assurances. Celle-ci explique que si les Français ont retiré l'argent de leur assurance-vie, c'est en raison du ralentissement de l'activité commerciale, empêchant rencontres, conseils, échanges.