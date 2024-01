Alain Ducasse mise 30 millions d’euros sur la Maison du peuple de Clichy

Le chef multi-étoilé Alain Ducasse va transformer la Maison du peuple de Clichy, dans les Hauts-de-Seine, en un haut lieu de la gastronomie internationale.

Près de 30 millions d’euros. C’est la somme faramineuse que le chef multi-étoilé Alain Ducasse compte injecter pour rénover la Maison du peuple de Clichy-la-Garenne, dans les Hauts-de-Seine (92). Son objectif? Transformer ce bâtiment classé aux Monuments Historiques, conçu par les architectes Eugène Beaudouin, Marcel Lods, par l’ingénieur Vladimir Bodiansky et par les ateliers de Jean Prouvé, en une «Villa Médicis de la gastronomie internationale». Alain Ducasse n’a pas hésité à dépenser 2,1 millions d’euros pour acheter ce chef-d’œuvre de l’architecture moderniste qui s’étend sur 4200 mètres carrés.

Cette dépense s’explique par le véritable coup de cœur qu’Alain Ducasse a eu pour ce lieu entièrement modulable, en métal et en verre, datant des années 1930 , pour ses planchers amovibles, son toit ouvrant à verrières mobiles et ses cloisons coulissantes. La toiture mobile permet en effet d’organiser des événements en plein air en plus d’une bonne ventilation de l’espace. Le bâtiment pouvait ainsi faire office de marché grâce au toit ouvert, aux cloisons ouvertes et au plancher ouvert puis devenir une salle des fêtes en fermant juste le toit et le plancher ou encore une salle de cinéma en fermant la totalité de ces composantes. La Maison du peuple, délaissée depuis près de 40 ans, va à présent devenir un haut lieu de la gastronomie. La direction régionale des affaires culturelles (Drac) et le groupe Apsys spécialisé dans les opérations immobilières mixtes, superviseront l’opération, menée par les architectes Perrot & Richard et les designers de l’agence Jouin Manku. La première pierre sera posée fin janvier.

Un projet qui ne fait pas l’unanimité

La Maison du Peuple, qui a été le premier bâtiment préfabriqué avec un mur-rideau en tôle d’acier et une ossature métallique édifié en France, ne va pas perdre sa vocation de lieu de vie et de partage. Des chefs du monde entier viendront dans le laboratoire international des pratiques culinaires traditionnelles et de demain, démontrer leur savoir-faire. « Parce qu’un jour, je vais me poser pour regarder les autres faire. Et ces hommes et ces femmes du monde entier pourront venir cuisiner les produits français », souligne le chef étoilé auprès du Parisien .

En outre, la Maison du Peuple rassemblera les Manufactures de chocolat, de glaces, de biscuits et de café Alain Ducasse et le siège social du groupe. Les produits seront disponibles à la vente dans des corners installés sur site. Il sera également possible de découvrir quelques secrets de fabrication. Au premier étage, un restaurant de 60 couverts de type «bouillon» sera ouvert au public. « Nous découvrons encore des choses incroyables et inconnues sur ce bâtiment. C’est un projet très stimulant », se réjouit Alain Ducasse.

Un projet qui n’a pas fait l’unanimité toutefois. « À l’origine, elle abritait un marché, des locaux syndicaux, des bureaux, des salles de conférences et de cinéma, rappelle Bernard Toulier, administrateur de l’association Sites et monuments et membre du comité scientifique de Docomomo France (pour la documentation et la conservation des édifices et sites du Mouvement moderne). Il ne restera plus grand-chose de public: le marché va être remplacé par un laboratoire de gastronomie, les murs-rideaux vont être cachés par des bureaux et les boutiques. L’édifice, baigné de toute part par la lumière, sera encombré de multiples espaces clos . Des sortes de casseroles en inox géantes vont occulter les vues de l’ancienne scène et de l’armoire à planchers. Ça n’aura plus grand-chose à voir avec l’esprit des lieux » , poursuit ce détracteur du projet. « J’ai été élu pour donner une figure attractive à Clichy. Ce marché n’était pas fonctionnel, il y avait des courants d’air partout. Les Clichois ne veulent plus aller faire leurs courses à Paris ; ils veulent des commerces de qualité. C’est tout un quartier qui va revivre!», répond Rémi Muzeau, le maire de Clichy.