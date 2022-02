Airbnb va offrir 100.000 logements temporaires à des réfugiés ukrainiens

Ces séjours seront financés par la plateforme, des donateurs d’un fonds d’Airbnb pour les réfugiés ainsi que par les dons d’hôtes.

100.000 logements temporaires vont être offerts à des réfugiés ukrainiens. Telle est l’annonce de la plateforme américaine de locations touristiques Airbnb , ce lundi. Depuis le début de l’offensive russe, environ 400.000 Ukrainiens sont entrés dans l’Union européenne, selon un décompte de l’AFP et près de la moitié d’entre eux a atteint la Pologne, d’après le gouvernement polonais.

Brian Chesky, cofondateur et président d’Airbnb, explique sur Twitter avoir besoin d’hôtes volontaires «qui peuvent offrir leur logement dans les pays voisins (de l’Ukraine), notamment la Pologne, l’Allemagne, la Hongrie et la Roumanie ». La plateforme renvoie vers un lien pour ceux qui souhaitent accueillir des personnes en situation d’urgence.

Qui peut participer à cette initiative? « Toute personne louant un logement entier ou un appartement peut proposer des séjours gratuits aux personnes en situation d’urgence sur Airbnb.org », est-il indiqué dans la Foire aux questions de la plateforme portant sur l’accueil de voyageurs. Airbnb assure vérifier et approuver les voyageurs qui souhaitent être accueillis afin de contrôler qu’ils répondent « aux critères de vérification standard d’Airbnb ». Ces séjours seront financés par l’entreprise, des donateurs d’un fonds d’Airbnb pour les réfugiés ainsi que par des dons d’hôtes.

Airbnb a par ailleurs indiqué travailler avec les gouvernements de plusieurs pays européens pour l’accueil sur leur territoire de réfugiés ukrainiens, y compris dans le cadre de séjours de long-terme. Le patron du groupe, Brian Chesky, et d’autres responsables ont envoyé à cet égard des lettres aux dirigeants polonais, allemands, hongrois et roumains.

Comment faire un don?

Brian Chesky ajoute: « Si vous ne pouvez pas accueillir un réfugié, vous pouvez toujours soutenir en faisant un don ». Il est précisé que l’ensemble des frais de service sont supprimés afin que la totalité du don soit allouée aux personnes dans le besoin, Airbnb ne prenant aucune commission.

L’initiative d’Airbnb n’est pas une première. La plateforme avait déjà proposé de l’aide en août dernier aux Afghans cherchant à fuir leur pays après la prise de pouvoir des talibans. Le site a annoncé mardi avoir réussi à loger gratuitement plus de 21.000 réfugiés afghans , en six mois. Il s’est fixé l’objectif de fournir un logement temporaire à 20.000 réfugiés supplémentaires venant d’Afghanistan, d’Afrique, du Moyen-Orient, d’Amérique centrale et d’Amérique du Sud. « Dans les prochains jours, Airbnb et Airbnb.org partageront des informations supplémentaires sur la façon dont les hôtes et la communauté au sens large peuvent soutenir cette initiative, notamment en offrant des séjours gratuits ou à prix réduit », annonce la plateforme.