Airbnb promet 100 euros pour chaque annonce de location à la campagne

La plateforme, qui veut profiter de la «revanche» des villages, envisage d'y développer 15.000 nouveaux hébergements d'ici la fin de l'année.

Le Covid-19 a redonné de l'attrait à la campagne. À tel point qu'on parle de revanche des petites et moyennes villes sur les grandes métropoles. Airbnb l'a bien compris et a décidé de renforcer sa présence dans les zones rurales. Une manière aussi de tourner le dos à l'année 2020 où le site aura été sérieusement chahuté par la crise.

La plateforme, qui vient de signer un partenariat avec l'Association des maires ruraux de France (AMRF), veut développer à la campagne 15.000 nouveaux hébergements d'ici la fin de l'année 2021. Actuellement, Airbnb recense environ 50.000 annonces dans les communes rurales, sur un total de 700.000 pour la France, selon Le Parisien. Soit un peu plus de 7%. Mais, entre 2012 et 2017, leur nombre a été multiplié par 37. «La revanche des campagnes l'été dernier se poursuit, confirme Emmanuel Marill, le DG d'Airbnb France, cité par Le Parisien-Aujourd'hui-en-France. Demain, le petit village de 300 habitants qui ne se situe ni à la montagne ni sur la côte, mais qui a du charme, une histoire et un terroir, aura des hôtes qui proposeront leur ferme ou leur moulin.»

450 millions d'euros de revenus locatifs en un an

Pour séduire les communes, Airbnb s'engage à leur verser 100 euros pour chaque nouvelle annonce publiée dans une zone rurale. Ces sommes viendront alimenter un fonds, «Campagnes d'Avenir», piloté par l'AMRF qui servira à financer le développement touristique des communes rurales. «Nous avons insisté auprès d'Airbnb pour que la qualité soit au rendez-vous et qu'aucun particulier ne puisse mettre en location n'importe quoi!», souligne Michel Fournier, président de l'AMRF.

Dans ce but, Airbnb et l'association ont prévu de lancer un programme de formation en ligne, Rural Bootcamp (traduisez «camp d'entraînement rural») pour aider les nouveaux hôtes à proposer une offre de qualité. Capable de séduire, pourquoi pas, des étrangers. C'est le cas de Sébastien qui vit La Chapelle-Saint-Rémy, petit village sarthois de 900 habitants et a logé des Australiens, des Argentins et des Chinois. «Je loue environ 150 nuits par an», précise-t-il, moyennant 45 euros par nuit. Depuis le début de la pandémie, ces hôtes ruraux, inscrits sur Airbnb, ont touché 450 millions d'euros de revenus locatifs.