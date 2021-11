Airbnb: pas d’avis positif, pas de location le Nouvel An

Seuls les voyageurs qui comptent au moins un avis positif, pourront réserver un logement sur Airbnb le jour de la Saint-Sylvestre.

Qui dit fin d’année, dit fêtes. Et notamment celle du Nouvel An. Des événements qui peuvent parfois dégénérer. Pour y remédier, Airbnb a décidé de renouveler, pour la deuxième année consécutive, son plan «anti fêtes non autorisées». Seuls les voyageurs qui comptent au moins un avis positif, sont autorisés à réserver un logement sur la plateforme. Les autres verront leurs réservations bloquées. C’était le cas, l’an dernier, de plus de 64.000 voyageurs en France dont plus de 11.000 à Paris, près de 3000 à Lyon, plus de 2500 à Lille et 2200 à Marseille.

Airbnb a également dans le viseur les réservations de deux nuits dont celle du Nouvel An, si la plateforme a identifié «un risque accru de fêtes perturbatrices». «Les réservations faites dans la même localité à la dernière minute, par des voyageurs sans historique d’avis positifs sur Airbnb, pourront ainsi être bloquées», précise la plateforme. Avec le retour progressif des touristes, le risque d’une 5e vague épidémique en France menace.

Dans ce domaine, Airbnb tient à assurer ses arrières et «s’engage à faire de la santé publique une priorité en encourageant des séjours sûrs et responsables». Mais la plateforme sait aussi que les nuisances sonores causées par les voyageurs étrangers sont très souvent pointées du doigt par les copropriétaires ou les locataires.

Outre la France, ce plan «anti fêtes non autorisées» pour le Nouvel An est mis en place en Espagne, au Royaume-Uni, au Brésil, en Australie, en Nouvelle-Zélande mais aussi au Canada ainsi qu’aux États-Unis. Deux pays où des soirées un peu trop arrosées dans des logements loués sur Airbnb, se sont transformées en fusillades mortelles, l’an dernier et en 2019.

Pour le reste de l’année, les fêtes sont interdites depuis août 2020 et «jusqu’à nouvel ordre». Même celles qui sont autorisées par les propriétaires dans les logements loués sur Airbnb. En cas de non-respect de cette règle, les utilisateurs risquent non seulement la suppression de leur compte mais aussi des poursuites judiciaires. Avec cette mesure choc, Airbnb fait ainsi d’une pierre deux coups: limiter la circulation du virus mais aussi lutter contre les fêtes clandestines. L’an dernier, la plateforme a annulé les réservations de 240.000 personnes en France.