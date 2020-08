Airbnb: les jeunes mal notés interdits de louer un logement près de chez eux

Cette interdiction vaut pour tous les utilisateurs Airbnb qui comptent moins de trois commentaires positifs et ont moins de 25 ans.

Après le Canada et les États-Unis, c'est en France qu'Airbnb a décidé de durcir le ton contre les jeunes locataires indélicats. Outre-Atlantique, plusieurs fêtes non autorisées dans logements loués sur la plateforme ont dégénéré au début de l'année. Pour y remédier, Airbnb avait décidé, à l'époque, que les personnes âgées de moins de 25 ans ne pouvaient plus louer un logement entier «dans leur communauté » - autrement dit dans la ville où ils habitent - s'ils ont moins de trois commentaires positifs.

Les tests ayant été jugés concluants, cette expérience sera également mise en œuvre dès demain en France, au Royaume-Uni et en Espagne. «Nous avons constaté une baisse significative du nombre de soirées non autorisées organisées par ces catégories d'utilisateurs après la mise en place de cette mesure», affirme-t-on chez Airbnb. Le terme «communauté» a simplement été remplacé par «près de chez eux». «Pour des raisons de sécurité», la plateforme n'a pas souhaité donner de distance précise. On peut imaginer que, là encore, l'interdiction s'applique dans la ville où les personnes vivent.

Par ailleurs, le terme de «logement entier» n'a pas été choisi par hasard. L'objectif est en effet d'éviter que des locataires indélicats mettent sens dessus dessous toutes les pièces du bien immobilier. Cela signifie-t-il que ces jeunes locataires, même mal notés, peuvent louer une chambre chez le propriétaire ou à l'hôtel? La réponse est oui. Mais, dans ce cas, le propriétaire sera sur place.

0,003% de locations qui ont mal tourné

Deux bémols: les plus de 25 ans qui ont moins de 3 commentaires, ne sont pas concernés par cette mesure. Or, rien n'interdit ces personnes d'organiser une fête non autorisée par le propriétaire. À cela, Airbnb répond que «les tests ont été concluants dans la configuration choisie (à savoir interdire la location uniquement pour les moins de 25 ans)». Même réponse lorsqu'on fait remarquer à la plateforme que le seuil de trois commentaires positifs n'est pas très restrictif.

Mais Airbnb ajoute qu'«elle se réserve la possibilité de faire évoluer le dispositif sur différents paramètres», en cas de dérives liées à l'âge et au nombre de commentaires positifs. Avant de rappeler: «Seuls 0,003% des séjours donnent lieu à des demandes de réparations importantes auprès de notre plateforme». Et en France? Airbnb n'a pas souhaité communiquer ce chiffre.