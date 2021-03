Airbnb : découvrez les départements où les locations sont les plus rentables pour les propriétaires

Les départements en bord de mer sont les plus chers à la location sur AirBnB. (Pixabay / mastersenaiper)

Avec un revenu médian de 2 090 euros entre le 1er juin et le 31 août derniers, la Corse-du-Sud est le département français qui a rapporté le plus d'argent aux hôtes AirBnB l'été dernier. Les Pyrénées-Atlantiques et la Charente-Maritime complètent le podium du palmarès établi par le géant de la location meublée. Tous les départements de ce classement sont situés au bord de la mer.

AirBnB a communiqué mercredi 17 mars le classement des dix départements français les plus générateurs de revenus en matière de mise en location de logements meublés. La Corse-du-Sud occupe la première place du palmarès qui prend en compte l'été 2020. Les propriétaires d'habitations louées entre particuliers sur la plateforme y ont reçu un loyer médian de 2 090 euros pendant l'ensemble de la période estivale.

Un Top 10 exclusivement côtier

Les Landes arrivent juste derrière avec un revenu perçu de 2 060 euros, devant les Pyrénées-Atlantiques (2 000 euros) et la Charente-Maritime (1 880 euros). Le Pas-de-Calais vient compléter le Top 5 du classement dans lequel ne figurent que des départements situés au bord de la mer. Viennent ensuite le Calvados, la Somme et les Côtes-d'Armor, où les locations ont rapporté aux propriétaires 1 700 euros ou plus.

Les dernières places sont occupées par la Vendée et le Var. Dans ce dernier département, le revenu médian s'est élevé à 1 640 euros entre le 1er juin et le 31 août 2020. AirBnB a également indiqué qu'à l'échelle nationale, les hôtes avaient perçu au cours de cette période des loyers cumulés d'un montant médian de 1 200 euros. L'entreprise explique le succès des logements qu'elle a proposé aux spécificités du tourisme pendant l'été dernier.

Des circonstances particulières liées à la pandémie

A cause de la crise sanitaire liée au coronavirus, « les voyageurs français ont privilégié le tourisme de proximité et la redécouverte de leur pays pour leurs vacances », analyse AirBnB. L'offre de location a par ailleurs évolué. Les propriétaires ont en effet été nombreux à se tourner vers la location temporaire pour augmenter leurs revenus dans une période financièrement difficile.

Les régions côtières ont logiquement séduit de nombreux clients. Ces derniers ont également souhaité programmer des escapades dans des départements ruraux. Ceux-ci ont donc aussi permis aux hôtes d'engranger des revenus supérieurs à ceux observés au niveau national. C'est notamment le cas de la Dordogne, de l'Ardèche, du Jura ou encore du Loir-et-Cher.