Aide mobilité : le chèque de 1 000 € accessible à de nombreux jeunes actifs de moins de 25 ans

Le critère de distance entre le domicile et le travail a été supprimé pour bénéficier de cette aide à la mobilité. (illustration) (PIXABAY / moerschy)

Depuis le jeudi 18 février, il est plus facile pour les jeunes de moins de 25 ans d'obtenir l'aide mobilité de 1 000 € versée par Action Logement. Il suffit notamment de ne pas dépasser un certain montant de revenus, avoir signé un contrat de travail depuis moins de 18 mois et de signer un bail pour sa résidence principale.

Depuis jeudi 18 février, les jeunes salariés ou alternants de moins de 25 ans qui déménagent peuvent obtenir une aide : un chèque mobilité de 1 000 €. Celle-ci est versée par Action Logement pour permettre aux jeunes actifs de se rapprocher de leur lieu de travail. Les conditions d'accès à ce dispositif ont été récemment assouplies, rapporte Capital.

Un critère essentiel de revenus

Auparavant, les jeunes concernés devaient avoir un temps de trajet domicile-travail de moins de 30 minutes ou se rendre à leur bureau en transports collectifs. Ce critère de distance a été supprimé. Les prétendants doivent aujourd'hui juste avoir moins de 25 ans, gagner entre 30 et 110 % du SMIC (entre 467 et 1 711 € bruts mensuels).

Leur contrat de travail (n'importe quel type) doit avoir été signé depuis moins de 18 mois et ils doivent avoir récemment signé un bail de location ou colocation dans un logement en tant que résidence principale. La demande se fait sur le site d'Action Logement en se munissant des justificatifs nécessaires.

Une aide mobilité pour les jeunes plus aisés

Les jeunes de moins de 25 ans qui gagnent entre 1,1 et 1,5 SMIC (de 1 711 à 2 332 € bruts mensuels) ne sont pas totalement exclus du dispositif. Ils sont cependant soumis aux mêmes critères que les plus de 25 ans : être salarié et venir en transport collectif à son travail ou habiter à moins de 30 minutes en transport individuel.

Ces prétendants-là doivent aussi demander l'aide à la mobilité moins de trois mois après la date d'effet du bail ou de la convention d'occupation. Attention, Action Logement prévient que ces deux types de chèque mobilité ne sont pas cumulables. On ne peut en outre en bénéficier qu'une seule fois.