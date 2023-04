Agirc-Arrco : les arnaques par mail ou SMS visant les retraités se multiplient

Si vous recevez un mail ou un SMS qui semble frauduleux, vérifiez l'adresse de l'expéditeur. (Pexels / Pixabay)

L'Agirc-Arrco prévient que des escrocs usurpent l'identité de l'organisme gérant le régime de retraite complémentaire des salariés du secteur privé. L'objectif est d'obtenir des données personnelles. Dans un communiqué, l'organisme donne des conseils pour éviter d'être victime de cette arnaque.

L'Agirc-Arrco tire le signal d'alerte. Dans un communiqué, l'organisme qui gère le régime de retraite complémentaire obligatoire des salariés du secteur privé met en garde contre des tentatives d'arnaques permettant à des personnes malintentionnées de récupérer des données personnelles de leurs victimes, rapporte Midi Libre .

Comment se protéger des attaques ?

« Attention aux SMS, appels ou e-mails frauduleux » , écrit l'Agirc-Arrco. Les escrocs « usurpent le nom et le logo de l'Agirc-Arrco afin de récupérer des données personnelles » prévient l'organisme qui indique que ces actions « frauduleuses » se « multiplient » .

L'organisme donne quelques conseils pour se préserver de ces attaques. « Il ne faut en aucun cas répondre aux demandes faites par ces messages » , prévient l'Agirc-Arrco. Il est aussi conseillé de « changer régulièrement le mot de passe de votre espace personnel Agirc-Arrco et de votre boîte mail » . Mais peut-être le conseil le plus important : « Ne transmettez jamais votre identifiant et votre mot de passe par mail, SMS ou par téléphone. »

Se renseigner sur cybermalveillance.gouv.fr

Dans tous les cas, si vous recevez un mail ou un SMS qui semble frauduleux, vérifiez l'adresse de l'expéditeur. S'il y a le moindre doute, le mieux est de ne pas répondre et de ne cliquer sur aucun lien qui pourrait fournir une information aux arnaqueurs. Il est toujours possible de se tourner vers le site cybermalveillance.gouv.fr qui permet de diagnostiquer le degré d'attaque dont on a pu être victime.

Par ailleurs, si votre identité a été usurpée, l'organisme de retraite complémentaire vous recommande de « changer votre mot de passe piraté sur tous les sites ou comptes sur lesquels il pourrait être présent » et de prévenir « immédiatement vos organismes bancaires » . Ne pas oublier de déposer plainte et de conserver toutes les preuves du méfait. La plainte peut être déposée en ligne sur pre-plainte-en-ligne.fr. On peut aussi contacter Info Escroqueries au 0 805 805 817 (numéro vert gratuit depuis la France). Il est aussi possible de rapporter la tentative d'escroquerie sur le site internet-signalement.gouv.fr.