AEW Patrimoine réduit le prix de souscription de la SCPI Fructirégions Europe de 16,67%

Après un premier mouvement de baisse de presque 10% en septembre 2023, AEW Patrimoine, la société de gestion de la SCPI Fructirégions Europe, a annoncé un ajustement significatif du prix de souscription de ce fonds immobilier paneuropéen, de plus de 16% ! Dans un contexte de marché immobilier toujours tendu, mais qui semble se stabiliser, cette décision drastique vise à redonner des perspectives de croissance à la SCPI.

Un repli de 16,67% du prix de souscription

C'est une baisse marquée de 16,67% du prix de souscription qui a été décidée par AEW Patrimoine au 3 avril 2024 pour sa SCPI Fructirégions Europe . Ainsi, le nouveau prix passe à 175 euros par part contre 210 euros précédemment et 233 euros avant le 1er septembre 2023, date de la 1ère baisse de prix. Cette révision permet de repositionner l'écart entre le prix de souscription et la dernière valeur de reconstitution connue à -9,74% , au bas de la fourchette réglementaire de +/-10%.

Cette décision fait suite à une contraction de 14% à périmètre constant de la valeur du portefeuille d'actifs entre fin 2022 et fin 2023. Ce repli s'inscrit dans le mouvement général d'ajustement baissier enregistré sur les marchés immobiliers, particulièrement prononcé sur les actifs de bureaux ces derniers mois avec des dépréciations estimées entre 10 et 20% selon les localisations.

En révisant son prix de souscription dans une telle proportion, AEW Patrimoine vise à retrouver une dynamique de collecte positive auprès des épargnants . Un objectif crucial pour disposer des liquidités suffisantes et pouvoir réinvestir à bon prix dans un marché redevenu plus abordable.

Préserver les capacités d'investissement futures

En effet, le retournement de cycle immobilier en cours crée des opportunités d'acquisitions à des niveaux de valorisation et de rendement attractifs . Restaurer des flux de souscriptions deviendra un atout pour Fructirégions Europe qui ambitionne de saisir les futures opportunités d'investissements dans les meilleures conditions. AEW Patrimoine entend ainsi poursuivre la stratégie de diversification géographique et sectorielle de la SCPI, à l'image des dernières acquisitions réalisées avec deux centres commerciaux de premier plan en Espagne.

Le fonds disposera également des moyens financiers pour mener des plans d'action visant à améliorer les performances ESG et l'attractivité locative du patrimoine existant .

Un potentiel de distribution intact

Pour rassurer les associés actuels, AEW Patrimoine met en avant les fondamentaux robustes de Fructirégions Europe, bien armée pour traverser cette période agitée. La société de gestion souligne notamment le faible niveau d'endettement actuel de son véhicule , un atout pour absorber les chocs de marché sans peser sur la distribution.

D'ailleurs, malgré cette évolution négative du prix de souscription, l'objectif de distribution 2024 pour la SCPI reste inchangé à 9 euros par part , soit 5,14% de taux de distribution sur la base du nouveau prix de part. Il convient également de rappeler que le niveau du prix de part, qu'il soit revu à la hausse ou à la baisse, n'affecte pas directement le montant des loyers encaissés par la SCPI et donc son potentiel distributif à court terme.

Par cette décision courageuse, AEW Patrimoine fait le pari d'une reprise progressive des marchés immobiliers dans les mois à venir , sous l'effet de la récente stabilisation des taux d'intérêt. Pour la SCPI Fructirégions Europe, ce repositionnement du prix de souscription doit lui permettre de renouer avec une dynamique de croissance saine , gage de pérennité sur le long terme malgré les turbulences récentes, alors que plus de 10 millions d'euros de parts en attente de retraits étaient constatés au 31/12/2023.

En actant un second réajustement du prix de part en moins de 8 mois, la société de gestion a œuvré dans le souci de préserver l'équilibre nécessaire entre valorisation du patrimoine , capacité d'investissement et potentiel de distribution aux associés actuels et futurs de Fructirégions Europe.

Avertissements :

Acheter des parts de SCPI est un investissement immobilier. Comme tout placement immobilier, il s’agit d’un investissement long terme dont la liquidité est limitée. Nous vous recommandons une durée de placement de 10 ans. Il existe un risque de perte en capital. De plus, les revenus ne sont pas garantis et dépendront de l’évolution du marché immobilier et du cours des devises. Comme pour tout placement, les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Cette communication a un caractère commercial, n'est pas un document contractuel ou un document d'information requis par une quelconque disposition législative, et n'est pas suffisante pour prendre une décision d'investissement. Vous êtes invité à consulter les documents d'information avant toute décision d’investissement.

AEW Patrimoine est une société par actions simplifiée au capital de 828 510 € détenue à 100% par la société AEW Europe SA, et dont le siège social est situé 43, avenue Pierre Mendès France - 75013 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 329.255.046. Société de gestion de portefeuille titulaire de l’agrément GP 07000043 en date du 10 juillet 2007 et de l’agrément AIFM en date du 24 juin 2014, ainsi que de la carte professionnelle « Transactions sur immeubles et fonds de commerce ».