Touchant tous les secteurs, l’inflation n’a évidemment pas épargné le marché de l’immobilier. Localisation, critères d’évaluation et négociation : voici quelques astuces pour acquérir un bien à un prix abordable.

Acheter une maison à moins de 150K€ est-il encore possible ?-iStock-Dave Collins

Comprendre l’évaluation

Indépendamment de la conjoncture économique, le prix d’un bien immobilier se fonde sur l’évaluation de plusieurs caractéristiques. La superficie du bien, ainsi que du terrain sur lequel il est situé, est l’un des critères essentiels. La présence d’un sous-sol ou de combles aménagés, d’un garage, d’une terrasse ou encore d’une piscine entrent également en ligne de compte. La qualité de l’aménagement intérieur, des matériaux sélectionnés et de récents travaux importants forment également des atouts majeurs dans le cadre de l’évaluation du prix de vente. Cette dernière repose en effet en grande partie sur l’état général de la propriété. Un bien clé en main sera vendu plus cher qu’une propriété dans laquelle d’importants travaux sont à prévoir. Dans le contexte actuel, la performance énergétique du logement influe également sur le prix de vente. Dans la plupart des cas, les évaluations tiennent comptent de ces critères. Mal estimés, les travaux à prévoir peuvent servir de levier de négociation aux potentiels acheteurs.

L’emplacement de la maison

La localisation d’un bien impacte sa valeur. Ainsi, malgré un net recul ces dernières années, Paris reste la ville la plus chère de France, avec un prix moyen au mètre carré de 10 081 euros. Fin 2022, les départements les moins chers de France étaient la Creuse (850 euros du mètre carré en moyenne) et la Haute-Marne (800 euros en moyenne). La présence de services, comme les écoles, les commerces, les transports en commun, ou encore la promesse d’un développement d’envergure (immobilier, commercial, infrastructures de transport), influent également sur la valeur estimée d’un bien.

Les leviers de négociation

Dans le cadre d’une transaction immobilière, il peut y avoir une différence importante entre le prix de vente et le prix d’acquisition réel. S’il n’y a pas de règle définie, la fourchette habituelle de négociation se situe entre 5 % et 10 % du prix de vente du bien. Les potentiels acheteurs bénéficient de plusieurs leviers de négociation : l’état général du bien, sa performance énergétique ou encore les éventuels travaux à prévoir sur la propriété ou au sein de la copropriété, le cas échéant.

Quid des maisons à moins de 150 000 euros ?

Si le prix moyen des maisons dépasse 150 000 euros en France, les biens affichés en dessous de ce seuil ne sont pas exceptionnels. Les acheteurs peuvent ainsi dénicher une pépite en élargissant leurs recherches et en visant les zones plus rurales. Les plus téméraires, bénéficiant d’un budget travaux important, peuvent quant à eux cibler des propriétés nécessitant de lourds travaux et une grande capacité de projection. Les prix de l’immobilier varient constamment selon les types de biens, les régions et les tendances économiques. Un suivi assidu du marché et de ses perspectives permet de mieux cibler les opportunités d’achat selon les régions.