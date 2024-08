Acheter des voitures pour les proposer à la location: méthode et rentabilité

La location de voitures entre particuliers peut engendrer des revenus intéressants, même si des charges financières sont inévitables.

Booster ses revenus grâce à l’autopartage: une voiture, plusieurs usagers

Les plateformes d’autopartage comme Getaround ou Turo (ex-Ouicar) ont le vent en poupe. Elles permettent aux propriétaires de voitures d’offrir leurs biens à la location. De plus, elles ont un fonctionnement souple et des tarifs attractifs. Mettre en location son véhicule personnel permet aux propriétaires d’amortir le coût d’acquisition et d’entretien du véhicule, voire de dégager un complément de revenu. Certains automobilistes vont plus loin en décidant d’investir sur ce créneau.

Il suffit d’un petit financement pour vous lancer dans la location de voitures. Votre chiffre d’affaires varie en fonction de plusieurs critères: modèle du véhicule, nombre de locations, localisation, période de l’année… Le site Getaround annonce un revenu moyen pouvant aller jusqu’à 570 euros par mois pour 20 jours de location. Il propose un simulateur en ligne pour estimer vos revenus potentiels. Sur Turo, le chiffre d’affaires moyen annoncé est de 312 euros par mois et par véhicule.

Quel type de véhicule pour obtenir le meilleur rendement en louant? Les plateformes de location proposent tous types de véhicules. Les petites citadines sont très prisées pour partir en week-end. Une autre possibilité consiste à investir dans des utilitaires facilement manœuvrables: ils peuvent être loués pour des déménagements ou pour transporter des meubles. C’est la stratégie adoptée par Yoann Lopez, fondateur de la newsletter Snowball. Dans son ouvrage «L’effet snowball, ou comment investir avec intelligence», il explique avoir investi dans deux camions type Jumpy pour 7000 euros chacun et en avoir tiré des revenus conséquents.

Les coûts fixes à prendre en compte avant de louer un véhicule

Quand vous louez un véhicule, vous avez des charges. Elles grèvent votre rendement, aussi elles doivent être prises en compte avant toute démarche d’investissement. Vous payez notamment:

Les éventuelles mensualités de crédit pour financer l’acquisition des véhicules. Vous pouvez vous autofinancer grâce à votre épargne ou recourir à l’emprunt pour créer un effet de levier,

L’ assurance : elle est incluse dans la commission prélevée par la plateforme de location.

Le stationnement: la meilleure option consiste à pouvoir stationner les véhicules gratuitement. Un stationnement payant risque d’impacter lourdement la rentabilité de votre investissement.

L’entretien du véhicule: cet élément dépend de son état et de son âge. Vous aurez certainement des dépenses inattendues à un moment ou un autre, donc pensez à garder une épargne de sécurité. Le remplacement d’un embrayage, par exemple, peut dépasser 1000 euros.

Une gestion facilitée pour votre location de voiture grâce à un boîter connecté

Une grande partie des opérations liées à la location peut être automatisée grâce à un boîtier connecté placé à l’intérieur du véhicule. Le propriétaire dépose les clés dans la voiture puis la verrouille depuis l’application. Le locataire peut déverrouiller la voiture depuis son smartphone. Cet outil permet une gestion passive, car vous pouvez être en déplacement ou en vacances quand votre voiture se loue. Cependant, le boîtier a un coût: 19 euros par mois et par véhicule pour Getaround, contre 29,90 euros pour Turo. Chez Getaround, le boîtier peut être installé seulement sur des véhicules de moins de 10 ans et affichant moins de 150.000 kilomètres au compteur.

Si le boîtier facilite la gestion des locations, cette activité nécessite toute de même d’y consacrer un peu de temps pour effectuer les différentes tâches. Il s’agit principalement de:

L’entretien: lavage, visites ou garage…,

La gestion administrative: sur Getaround, vous disposez d’un espace en ligne personnalisé où vous retrouvez les contrats de location, factures… Vous pouvez suivre les locations et la rentabilité de votre activité. La plateforme accompagne les loueurs pour les aider à augmenter leurs revenus et optimiser la gestion de leur flotte.

Les éventuels appels des locataires en cas de problème (vitre cassée, batterie en panne…) Il suffit généralement de les rediriger vers l’assistance du site.