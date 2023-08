Achat immobilier : comment acheter au bon prix ?

(Crédits photo : Adobe Stock - )

L'achat immobilier représente une étape cruciale dans la vie de nombreuses personnes, qu'elles aient pour but de devenir propriétaire de leur résidence principale, d'investir dans un bien locatif ou d'acquérir une maison de vacances.

Cette décision implique en effet des enjeux financiers importants, ce qui rend l'achat au bon prix d'autant plus important. Découvrons donc dans cet article quelques conseils pertinents pour vous aider à acheter un bien immobilier au juste prix.

Prenez connaissance de l'état du marché immobilier actuel dans les zones que vous ciblez

Avant de procéder à tout achat immobilier, vous devez prendre connaissance de l'état du marché immobilier actuel et de ses perspectives de développement dans les zones que vous ciblez.

Vous pouvez par exemple consulter les bases de données d'annonces immobilières ou des rapports du marché immobilier en ligne, analyser l'évolution des prix, vous informer sur les projets d'urbanisme ou de construction à venir dans la région ou encore prendre en compte plusieurs facteurs économiques.

Cette étape de recherche et d'analyse est cruciale pour vous permettre de mieux comprendre les tendances du marché, le prix actuel des biens immobiliers, ainsi que l'offre et la demande dans la région choisie.

Listez les atouts du bien immobilier que vous envisagez d'acheter

Pour vous faire une meilleure idée de la valeur d'un bien, faites une liste ce qu'il propose, de ses critères et de ses points forts comme sa superficie, l'agencement des pièces, la vue, l'étage, la luminosité, la disposition des fenêtres, la présence de vis-à-vis, de parking, de balcon ou de terrasse ou encore son diagnostic de performance énergétique.

Pensez également à considérer son emplacement par rapport aux commodités, le voisinage et l'état des comptes de la copropriété, à vérifier l'état général du bien et des parties communes, à vous renseigner sur les charges de copropriété ou les taxes liées au bien ou encore à prendre en compte le potentiel de location en fonction de votre projet.

Prenez en compte ses défauts

En plus de considérer les atouts du bien immobilier qui vous plaît, il est tout aussi important de prendre en compte ses défauts et ses éventuels problèmes. Vous serez alors mieux préparé pour évaluer les risques et les coûts supplémentaires liés à l'achat.

Identifiez par exemple les signes de vétusté (fissures, taches d'humidité, problèmes de plomberie ou d'électricité, etc.) ou des problèmes de structure et évaluez les travaux de rénovation ou de réparation potentiels. Il est aussi important de s'assurer que le bien immobilier respecte les normes de sécurité, de construction et d'environnement en vigueur (surtout s'il s'agit d'un bien récent).

N'hésitez pas à faire appel à un expert immobilier pour réaliser une inspection détaillée du bien et vous fournir des informations objectives sur son état général (notamment pour éviter les vices cachés).

Comparez les annonces de logements comparables dans votre quartier

Au-delà de vous donner une meilleure connaissance du marché immobilier local, comparer les annonces de logements similaires dans votre quartier vous permet d'avoir une idée réaliste du prix moyen des biens immobiliers dans la région.

Cela vous permettra d'évaluer si le prix du bien que vous envisagez d'acheter est raisonnable et correspond à sa valeur réelle sur le marché, notamment si vous avez fait une liste de ses points forts et de ses points faibles.

De plus, comparer les annonces peut aussi vous aider à négocier un meilleur prix, surtout si vous trouvez des offres de prix inférieures pour des biens semblables.

N'oubliez pas de négocier

N'ayez pas peur de négocier, car cela fait partie intégrante du processus d'achat immobilier. Soyez préparé, respectueux et ouvert à la discussion avec le vendeur.

Alors que les conditions d'obtention de crédit se durcissent, que le taux d'intérêt augmente et que le marché du neuf fait face à de nombreuses difficultés, la France connaît une importante crise du logement. Sans oublier que de nombreux vendeurs tentent aussi de se débarrasser de leurs biens avant certaines dates butoirs après lesquelles il leur sera difficile, voire impossible, de louer ou de vendre leurs logements à cause des réglementations environnementales.

C'est pourquoi il est important d'oser négocier dans les conditions actuelles.

Faites-vous aider par un professionnel

Un agent immobilier ou un chasseur immobilier réalise des recherches ciblées et offre une expertise approfondie du marché et un accès à une sélection de biens, ce qui vous permet de gagner du temps et de profiter d'un réseau de contacts.

Il négocie aussi les prix et les conditions d'achat après avoir objectivement évalué les propriétés. De plus, il offre des conseils personnalisés et une assistance administrative, ce qui permet une tranquillité d'esprit tout au long du processus.