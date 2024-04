Achat immobilier : c’est reparti ! / iStock.com - laurence soulez

Une inflation stable

Selon le plus récent baromètre « Les Français et l’immobilier » publié par Laforêt en collaboration avec OpinionWay en avril, le recul de l’inflation semble redonner de la vigueur aux projets immobiliers des Français. 37 % des personnes sondées estiment ainsi qu’il est plus facile d’acheter un bien immobilier début 2024 qu’en 2023. Dans la dernière édition du baromètre, publiée fin 2023, 15 % des Français déclaraient avoir l’intention d’acheter un bien immobilier en 2024. En début d’année, 19 % d’entre eux ont l’intention de concrétiser leur projet dans l’année ou l’on fait début 2024. Les principaux acquéreurs se situent dans la tranche des 25 à 34 ans et ils sont 49 % à considérer que les opportunités immobilières sont plus nombreuses début 2024 que fin 2023.

L’impact des taux

Les intentions progressent dans toutes les catégories socio-professionnelles, avec une amélioration plus marquée pour les catégories les plus aisées. En décembre dernier, deux tiers (66 %) des sondés issus des classes les moins nanties craignaient de voir leur dossier de demande de prêt refusé. Les taux, qui restent élevés, ne semblent plus freiner les intentions immobilières des éventuels acquéreurs. Près de la moitié des sondés déclare en effet que le niveau des taux n’aurait pas d’impact sur un éventuel projet d’achat. Ils sont 79 % à se préoccuper des taux mais placent en grande majorité leur taux plafond au niveau actuel des taux (23 % des sondés se projettent avec un taux sous la barre des 4 % et 24 % sous la barre des 3,5 %).

Quel type de biens ?

55 % des sondés affirment se diriger vers l’immobilier ancien, dont le coût d’achat est moins élevé, mais qui nécessite un budget rénovation (notamment énergétique) bien plus important. 45 % des personnes interrogées souhaiteraient se tourner vers l’immobilier neuf, plus cher à l’achat mais offrant un plus grand nombre de garanties. L’achat locatif, enfin, demeure attractif pour une partie des sondés. S’ils étaient 20 % à vouloir se lancer dans l’achat locatif lors du dernier baromètre, 28 % des éventuels primo-accédants déclarent aujourd’hui envisager d’acheter un bien pour le mettre en location.

Des mesures pour faciliter l’accession à la propriété

Les sondés reconnaissent l’importance des récentes mesures incitatives mises en place ces dernières années pour relancer le marché immobilier. En tête : le prêt à taux zéro est salué par 78 % des personnes interrogées. 75 % des sondés considèrent que la déduction des intérêts d’emprunt sur les impôts pourrait inciter ceux qui le souhaitent à se lancer dans un achat immobilier. Enfin, l’allongement de la durée du crédit immobilier à 27 ans pourrait faciliter l’accès à la propriété aux jeunes acheteurs. 54 % des jeunes sondés affirment que cette mesure leur permettrait de se lancer dans l’aventure immobilière. Les personnes interrogées soulignent cependant que le niveau d’information sur ces mesures pourrait être amélioré : seuls quatre Français sur dix déclarent être au fait des mesures financières existantes pour faciliter un premier achat.