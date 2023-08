Achat immobilier à Paris : quels sont les quartiers les plus bruyants et les plus calmes ?

(Crédits: Fotolia)

Le niveau de bruit est un facteur important à prendre en compte pour choisir son lieu de résidence. À Paris, selon la densité de population, le trafic routier, les activités commerciales et touristiques, certains quartiers sont plus bruyants que d'autres. Découvrez les quartiers les plus bruyants et les plus calmes de la capitale.

Bien que la perception du bruit puisse varier d'une personne à l'autre, le niveau sonore reste un critère important dans le choix de son lieu de résidence, surtout en ville et notamment à Paris. Aussi, avant de faire un choix, il est recommandé de visiter le quartier et le logement convoités à différents moments de la journée pour évaluer le niveau de bruit réel.

À Paris, si certains quartiers sont réputés plus bruyants que d'autres en raison de la densité de population, du trafic routier ou encore des activités commerciales, il est bien entendu important de prendre en compte l'emplacement spécifique du logement. Les logements situés le long des rues principales ou des artères fréquentées sont plus exposés au bruit de la circulation, aux activités commerciales et aux passants. Au contraire, les logements situés dans des ruelles plus calmes ou des espaces intérieurs (cours ou jardins), bénéficient d'une plus grande tranquillité. L'étage influence également le niveau sonore : vivre au rez-de-chaussée dans une rue en travaux est logiquement plus bruyant que vivre à un étage élevé.

Se basant sur une mesure de l'intensité sonore moyenne en nombre de décibels, le site SeLoger a identifié les quartiers les plus bruyants et les plus calmes de Paris.

Le 18e arrondissement est le quartier le plus bruyant de Paris

Avec une intensité sonore de 59,1 décibels, le 18e arrondissement de Paris est le plus bruyant de la capitale. Situé dans le nord de Paris, il présente une forte concentration de terrasses, restaurants et bars notamment dans les quartiers de La Goutte d'Or et la Chapelle. Les activités nocturnes et le flux constant de personnes génèrent un niveau de bruit élevé.

Le 17e arrondissement sur la deuxième marche du podium des quartiers les plus bruyants

Le 17e arrondissement de Paris se classe en deuxième position des arrondissements les plus bruyants de Paris, avec une intensité sonore de 56,5 décibels et un épicentre dans le quartier de Batignolles. Les modifications urbaines et les activités de construction, à l'image de l'aménagement de la ZAC Clichy-Batignolles, contribuent fortement à l'augmentation du bruit ambiant.

Le 7e arrondissement de Paris complète le trio de tête

Pourtant prestigieux, le 7ème arrondissement de Paris est aussi l'un des plus bruyants avec une intensité sonore de 55,7 décibels. Ce quartier pâtit de la proximité de la tour Eiffel et du Champ-de-Mars, une zone très fréquentée par les touristes, et de quelques artères principales où les véhicules engendrent un niveau de bruit élevé.

Quels sont les quartiers les plus calmes de Paris ?

Les arrondissements parisiens les plus calmes se situent dans le 2e arrondissement (42,3 décibels) et le 9e arrondissement (43,5 décibels). L'atmosphère y est relativement plus paisible que dans les arrondissements les plus bruyants. Le 2e arrondissement se distingue par sa faible densité de population, ses petites rues et ses quartiers résidentiels tranquilles. Le 9e arrondissement se distingue par sa topographie et son aménagement urbain, ses nombreuses rues étroites, ses quartiers résidentiels et ses espaces verts dispersés dans la zone.