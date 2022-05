Accalmie sur le marché des résidences secondaires

Le profil moyen de l'acquéreur d'une résidence secondaire est quadragénaire (Crédit photo : Fotolia)

Depuis le début de l'année, le marché des résidences secondaire connait une accalmie, bien que la demande reste forte. Le point sur ce marché.

Le marché des résidences secondaires reste tendu

Selon le courtier Pretto, avec la crise sanitaire, la demande de résidences secondaires avait fait un bond de 30 % entre 2019 et 2021. Mais depuis le début de l'année, le marché s'assagit : bien que toujours supérieure de 17 % à celle de 2019, la demande est en recul de 7 % de janvier à avril 2022 comparativement à la même période en 2021.

« L'année 2021 a été exceptionnelle sur de nombreux plans, y compris pour le marché des résidences secondaires très recherchées post-Covid. Le marché s'est alors tendu dans de nombreuses régions au point qu'il ne reste aujourd'hui que peu de biens à la vente. Le début de l'année 2022 amorce clairement une accalmie générale après la frénésie de 2021 » analyse Pierre Chapon, président de Pretto.

Quel est le profil des acquéreurs d'une résidence secondaire ?

Le profil moyen de l'acquéreur d'une résidence secondaire est quadragénaire (45 ans en moyenne), son foyer dispose d'un revenu net mensuel de 5.600 euros et il est déjà propriétaire de sa résidence principale. La plupart des acquéreurs recherchent une résidence secondaire dans l'ancien (85 %), avec un budget moyen de 240.000 euros et un apport moyen de 54.700 euros.

Les Français déjà propriétaires de leur résidence principale représentent plus des deux tiers des dossiers financés par les banques. Les locataires de leur résidence principale rencontrent plus de difficultés à sa faire financer car, à la différence d'un investissement locatif, l'achat d'une résidence secondaire ne génère pas de revenus supplémentaires. Pour augmenter ses chances d'obtenir un prêt pour sa résidence secondaire, il est nécessaire de présenter un taux d'endettement inférieur à 35 % et il est préférable d'avoir au moins 10 % d'apport.

« Dans la conjoncture actuelle les emprunteurs qui n'ont pas de crédit en cours sur leur résidence principale seront privilégiés par les banques. Pour les autres il faudra penser à proposer à son banquier un rachat du crédit en cours si c'est possible, ou bien de proposer de placer de l'épargne pour améliorer sa capacité de négociation », indique Pierre Chapon.

Les Français jouent la proximité

La moitié des acquéreurs cherchent un bien à moins de 140 kilomètres de leur résidence principale.

La région Provence-Alpes-Côte d'Azur (Var, Alpes Maritimes et Bouches du Rhône) est celle qui concentre le plus de demandes (14 %), détrônant l'Occitanie (Hérault, Gard et Pyrénées-Orientales). Enfin, la région Auvergne-Rhône-Alpes arrive en 3ème position avec 12,4 % des recherches (Haute-Savoie, Savoie et Rhône).

Si les habitants de l'Ile-de-France visent en premier lieu leur région d'origine (22 %), la Normandie s'avère très attractive avec 14,6 % des recherches (Calvados, Eure et Seine-Maritime), suivie de la région PACA avec 9,7%.

Les prix moyens des biens sont particulièrement élevés en région PACA et Nouvelle-Aquitaine, dépassant les 300.000 euros (327.000 euros en PACA et 310.000 euros en Nouvelle Aquitaine), loin devant ceux de la Normandie (216.000 euros) ou du Val-de-Loire (182.000 euros).