À Valence, cet hôtel particulier du 16e siècle sera transformé en appartements

Le monument classé, propriété de la ville et fermé depuis des années a été vendu à un promoteur pour y installer une dizaine de logements et un commerce.

Connu sous le nom de maison Dupré-Latour, cet hôtel particulier de Valence (Drôme) dont la construction remonte à 1522 est l’un des bâtiments patrimoniaux de la ville. D’ailleurs, sa tourelle d’escalier et les galeries sont classées monuments historiques depuis 1927 et sont régulièrement admirées par les visiteurs lors des Journées du patrimoine ou pour d’autres occasions. Mais il est vrai que ce bâtiment occupé par la famille Dupré-Latour jusque dans les années 1950 avant d’être cédée à la ville en 1972 commençait à se dégrader sérieusement.

C’est ainsi que cette demeure historique vient d’être vendue à un promoteur le 13 novembre suite à une décision adoptée en conseil municipal, comme l’explique France Bleu . Fermée depuis une dizaine d’années, la bâtisse subit notamment des infiltrations à travers la toiture et aurait nécessité de lourds investissements. Franck Soulignac, adjoint à l’urbanisme et au patrimoine, estime le montant des travaux de restauration à 3,3 millions d’euros, un montant qui justifie le fait de céder les lieux.

Un appel d’offres à 810.000 euros

C’est le promoteur ardéchois Rampa Réalisations, qui a remporté l’appel d’offres pour 810.000 euros. Il prévoit d’y installer 12 logements de standing et un commerce en rez-de-chaussée, ce qui déplaît à sept élus d’oppositions qui ont voté contre cette délibération préférant que la demeure reste dans le patrimoine municipal, comme le rapporte Le Dauphiné Libéré . Malgré ces craintes, il faut bien reconnaître que cette décision permettra à l’endroit de revivre. Par ailleurs, il est bien évidemment interdit de toucher aux éléments architecturaux protégés par les monuments historiques. Et l’accès à la cour intérieure du bâtiment devra rester possible lors de visites guidées ou pour les journées du patrimoine.