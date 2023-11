À Toulouse, ce terrain public s’est vendu près de 8 millions d’euros

Cette parcelle de terrain a été cédée plus de 6500 euros le m² au terme d’une vente aux enchères très disputée. Un nouvel exemple de l’envolée des prix du foncier.

Alors que le marché immobilier, la construction en tête , traverse une phase très difficile, tous les connaisseurs s’accordent à reconnaître que l’un des points essentiels du problème tient à la difficulté de trouver des terrains constructibles à bon prix. Il y a peu, le Figaro immobilier relatait les mésaventures d’une propriétaire toulousaine qui peinait à vendre sa maison car son terrain était devenu un espace vert protégé. Pour des motifs environnementaux, la municipalité tenait donc à réduire la constructibilité de cette parcelle. À l’inverse, une autre entité publique vient de vendre dans la même ville un terrain de 1200 m² pour une somme record. Dans les deux cas, tout concourt à maintenir les terrains constructibles rares et chers.

C’est ainsi que La Dépêche du Midi présente dans ses colonnes, la vente du «terrain le plus cher de Toulouse» qui se serait négocié à près de 8 millions d’euros, soit plus de 6500€/m² . Cette parcelle de 1200 m² en plein cœur de la ville a été vendue aux enchères par la direction régionale des finances publiques pour le compte de l’État. Sachant que la mise à prix de ce terrain vague qui servait en son temps de parking au rectorat avait été fixée à 3,6 millions, on comprend que la lutte a été féroce.

30 logements et 400 m² de commerces

D’ailleurs, le promoteur toulousain qui a acquis la parcelle, Patrick Saint-Agne à la tête du groupe Saint-Agne immobilier le reconnaît auprès de La Dépêche: «Une vente comme celle-là, on n’en fait qu’une dans une vie. Cet emplacement, en plein secteur sauvegardé, est véritablement unique.» Il est vrai que ce terrain situé au début de la rue Sainte-Anne, se trouve dans l’un des secteurs les plus chers de la ville où le prix des appartements anciens dépasse les 6300 €/m² selon le site d’estimation Meilleurs Agents. Étant donné la qualité de l’emplacement, le promoteur estime qu’il n’aura pas de mal à trouver preneur pour ces futurs produits haut de gamme. Il compte y réaliser un immeuble en R+3 développant 2500 m² de plancher pour 30 logements et 400 m² de locaux commerciaux en rez-de-chaussée.