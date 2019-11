À Shanghai, l'autre projet immobilier des 1000 Arbres est quasiment achevé

EN IMAGES - Si le chantier parisien emblématique des 1000 arbres n'a pas démarré, un projet chinois du même nom s'achève.

Un même nom et un principe quasiment similaire. Dans un milieu urbain particulièrement dense et bétonné, l'idée est de créer de grands volumes recouverts de végétation. Mais les comparaisons entre le projet parisien des 1000 arbres de l'architecte Manal Rachdi et son homologue chinois de Shanghai, dû au studio britannique Heatherwick s'arrêtent là. Le second est en effet quasiment achevé alors que l'on attend toujours le premier coup de pioche du premier.

Les photos récemment publiées par le cabinet d'architecture londonien donnent une assez bonne idée de ce que sera cet immense ensemble mixte de commerces, bureaux, restaurants, galeries d'art... qui doit ouvrir ses portes l'an prochain. L'ensemble de près de 300.000 m² a été conçu comme un paysage avec ses deux «montagnes» recouvertes de végétation. Au total, ce ne seront pas 1000 arbres mais bien 25.000 végétaux issus de 46 espèces qui couvriront les constructions.

Pixels et bonsaïs

L'ensemble comprend trois formats de jardinières géantes remplies d'arbres et de plantes. Une structure à la fois très contemporaine, utilisant du béton et évoquant des cheminées pixélisées, mais qui peut également évoquer les bonsaïs, ces arbres que l'on miniaturise pour les maintenir en pot. Les architectes expliquent d'ailleurs avoir beaucoup travaillé sur la forme et la texture de ces jardinières qui participent à la structure du bâtiment tout en lui donnant sa personnalité. Quant au projet parisien, attendu du côté de la porte Maillot, il affiche toujours pour l'instant une date de livraison (très optimiste) pour 2022.