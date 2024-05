Logement étudiant : ces villes où il est très difficile de trouver une location

La recherche de logement pour les étudiants est toujours très compliquée. (illustration) (Pixabay / StockSnap)

Le 30 mai 2024, Parcoursup va livrer ses résultats et les étudiants sauront quels établissements peuvent les accueillir. Commencera alors pour eux le choix du logement. Or, mieux vaut s'y prendre le plus tôt possible dans certaines villes où le marché locatif est tendu. En analysant 39 000 demandes, le spécialiste de la location et colocation entre particuliers LocService.fr a dressé la carte des villes les plus concernées par cette tension locative, rapporte Le Parisien .

Une recherche de T1 en priorité

Pour louer un studio de 24 m2, il faut compter 554 euros en moyenne, charges comprises, selon le baromètre. Une hausse de 0,7 % en un an. Quand il s'agit de chambres, cela revient à 437 euros en moyenne pour 14 m2. Pour les appartements, un T2 de 42 m2 est loué 743 euros, soit une hausse de 2,5 %. Les étudiants recherchent en priorité des studios ou T1 (61 % des demandes sur la plateforme).

« De façon générale, la demande a peu évolué depuis 2023 et l’offre reste très tendue dans la plupart des grandes villes » , indique à nos confrères Ivan Thiébault, responsable des études chez Locservice.fr. En dehors de Paris, c'est à Lyon que la tension locative est la plus forte avec des logements à 598 euros en moyenne.

Paris, Lyon, Rennes et Bordeaux

Il y a près de cinq fois plus d'étudiants qui cherchent à louer que de biens disponibles sur Locservice.fr, précise Le Parisien . La capitale des Gaulle garde son statut de l'année passée, même si les chiffres sont meilleurs. Elle est suivie par Rennes (466 euros) et Bordeaux. Dans cette dernière ville, le rapport entre l'offre et de la demande se dégrade.

D'autres villes voient le ratio entre le nombre d'étudiants qui cherchent une location et l'offre disponible se dégrader sur un an. C'est le cas de Paris (907 euros pour un logement), Nice (664 euros), Toulouse (514 euros) et Caen (430 euros). Parmi toutes les villes étudiantes, c'est à Poitiers et Metz que les logements sont plus faciles à trouver. Il y a presque autant de logements disponibles que de demandes. Tout comme à Nice, Brest, Nantes et Besançon.