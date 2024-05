SCPI Sofidy : Performances et perspectives, découvrez les bulletins trimestriels du 1er trimestre 2024

sofidy

Sofidy a le plaisir de partager avec vous ses bulletins trimestriels d'information du 1ᵉʳ trimestre 2024 de ses SCP I :

SCPI Diversifiées :

Immorente : SCPI Diversifiée

Sofidynamic : SCPI Diversifiée “Europe High Yield”

SCPI Thématiques :

Efimmo 1 : SCPI Thématique “Bureaux”

Immorente 2 : SCPI Thématique “Commerces de proximité”

Sofipierre : SCPI Thématique “Immobilier commercial”

Sofiprime : SCPI Thématique “Beaux quartiers parisiens”

Sofidy Europe Invest : SCPI Thématique “Europe

Découvrez les bulletins trimestriels d'information du 1er trimestre 2024 :

SCPI Sofidy - Bulletins trimestriels du 1er trimestre 2024

Vous ne connaissez pas encore les SCPI ? Découvrez notre guide sur cette solution

d'épargne immobilière :

Guide SCPI : tout savoir avant d'investir (définition, avantages...) (sofidy.com)

Avertissements : Ceci est une communication publicitaire. Les parts de SCPI sont des supports de placement à long terme et doivent être acquises dans une optique de diversification de votre patrimoine. La durée de placement minimale recommandée est généralement de 8 ans. Comme tout investissement, l'immobilier présente des risques : absence de rendement ou perte de valeur, qui peuvent toutefois être atténués, sans garantie, par la diversification immobilière ou locative du portefeuille du fonds. Ces fonds ne bénéficient d'aucune garantie ou protection de capital et présente notamment un risque de perte en capital, un risque de liquidité et un risque de durabilité. Le détail des risques est décrit dans le Document d'Informations Clés (DIC) et la note d'information du fonds. Il est impératif de prendre connaissance de ces documents qui doivent être remis préalablement à la souscription. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.