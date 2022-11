À Rennes, un magasin de troc de vêtements enfants

FIGARO DEMAIN - Bibou s’inspire de La Boutique sans argent, née en 2013 à Paris sur un modèle associatif, qui permet de donner et prendre tous les objets apportés par des particuliers.

Dans le centre-ville de Rennes , le petit magasin de seconde main a fait sa place entre les boutiques traditionnelles qui peuplent les rues sagement pavées. Bibou, petite boutique d’échange de vêtements pour enfants de 0 à 6 ans, est née ici il y a quelques mois.

Martin Letellier, son fondateur, est un ancien cadre de la plateforme de recherche d’emploi Welcome to the Jungle . L’arrivée de son premier enfant a déclenché en lui une prise de conscience sans précédent: «Le fait d’avoir un enfant m’a donné envie d’agir.» Documentaires, conférences, podcasts: chamboulé par le rapport du Giec en 2021, celui qui a une formation scientifique épluche tout sur le sujet et décide de se lancer dans un projet engagé. «Je pense qu’il est urgent de mieux consommer» , affirme-t-il.

Ce papa est parti du constat suivant: un enfant, qui ne porte chaque vêtement que quelques semaines avant qu’il ne soit trop petit, change huit fois de taille entre 0 et 3 ans. De sorte qu’il porte en moyenne 300 vêtements par an au cours de ses trois premières années. Sans compter qu’un body nécessite 452 litres d’eau douce pour être fabriqué. À noter par ailleurs que 4 millions de tonnes de vêtements sont jetées chaque année en Europe (et ne sont recyclés qu’à hauteur de 20%). « Ma mission est d’accompagner la croissance des enfants et de simplifier la vie des parents. Aussi, notre boutique est aussi un lieu social, de joie et d’entraide », explique le maître des lieux.

Bibou s’inspire de La Boutique sans argent, née en 2013 à Paris sur un modèle associatif, qui permet de donner et prendre tous les objets apportés par des particuliers. À une différence notable: ici, le service n’est pas gratuit. Bibou repose soit sur un abonnement mensuel de 20 euros, permettant un nombre d’échanges illimités, soit sur l’achat de carnet d’échanges. Peu importe la marque, tant que le produit est en bon état.

Martin Letellier affirme qu’environ 350 à 400 vêtements sont échangés chaque mois. «On a déjà 50 abonnements et on espère toucher plus d’intéressés.» Vu qu’environ 7000 bébés naissent chaque année à Rennes, cela laisse encore de la marge. Le fondateur de Bibou voit plus grand: il espère exporter son concept dans d’autres grandes villes françaises. Pour «montrer l’exemple à mes futurs enfants afin de leur transmettre un monde sain».





