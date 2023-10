À Pau, une place de village réinventée

Promouvoir le (mieux) vivre ensemble en conjuguant habitat vertueux, développement économique et lien social intergénérationnel. La capitale du Béarn a fait fleurir une nouvelle place de village au cœur de Saragosse, quartier prioritaire de grands ensembles des années 1960, situé à dix minutes au nord-est du centre-ville. Exit, l'ancien hospice ! Deux bâtiments en « L » totalisant 11 000 mètres carrés encadrent la place Laherrère, qui accueille désormais un marché hebdomadaire. Au menu des pôles résidentiels et tertiaires signés des agences d'architectes CoBe et Week : 116 logements étudiants gérés par le Crous, 60 alcôves pour jeunes travailleurs, plateaux de bureaux, coworking, poste de police, locaux artisanaux, brasserie, boulangerie et école de cuisine du chef Thierry Marx. Le mélange des genres anime aussi les façades en bois, béton et verre entourant la piazza que rythment les baies vitrées, loggias et élégantes arches au pied des immeubles §