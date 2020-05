À Paris, une terrasse de 5m² peut coûter jusqu'à 42.000€

INFOGRAPHIES - Quelles sont les terrasses les plus coûteuses de la capitale? Où a-t-on le plus de chances d'en trouver? Une start-up a passé au crible les annonces avec terrasses de la capitale.

«Je souhaite un extérieur pour prendre l'air». C'est la réponse qui revient le plus souvent (26% des acheteurs interrogés) lorsque le réseau Orpi demande aux futurs acheteurs leurs principaux besoins. L'effet «confinement» est tel que ce critère devance l'envie d'acheter un logement plus grand pour y loger sa famille (19%).

Mais le rêve a souvent du mal à se confronter à la réalité et notamment à celle du coût du bien avec terrasse ou jardin. Surtout pour les ménages qui ont décidé de vivre dans les grandes métropoles, comme à Paris. PriceHubble, start-up spécialiste de la data immobilière, a passé au crible, pendant un an (du 30 avril 2019 au 30 avril 2020), plus de 32.000 annonces à la vente publiées sur les principaux portails, dans la capitale.

Cette étude révèle que, pour acquérir les logements avec les plus grandes terrasses, il faut se rendre dans le 8e arrondissement de la capitale. La taille médiane avoisine les 10 m². Une surface très rare qui concerne moins d'un logement sur cinq (surface comprise entre 10 et 14m²). La majorité des terrasses - près des deux tiers à Paris - dispose, quant à elles, d'une surface inférieure à 9 m².

Qui dit terrasse spacieuse dit prix plus élevé? Non, si l'on prend en considération le prix au m². Pour un trois-pièces de 60 m 2 situé au 5 e étage, en vente à 10.000 € le mètre carré (prix au m² moyen dans la capitale), une terrasse de 5 m² coûterait 5100 euros le m², 3900 euros le m² pour 10 m² et 3300 euros pour 20 m² (pour le détail par arrondissement, voir le graphique ci-dessous), selon PriceHubble. «Le plus valorisant pour un appartement, c'est d'avoir une terrasse et pas forcément une grande terrasse surtout si sa taille n'est pas adaptée à la surface du logement», affirme Loeiz Bourdic, directeur France de PriceHubble.

Sans surprise, ce sont dans les quartiers les plus chers de Paris, que les terrasses sont les plus coûteuses. Arrivent en tête le 6e, le 1er et le 7e. Ainsi, dans l'arrondissement le plus cher de la capitale, vous devrez débourser 42.000 euros pour une petite terrasse de 5 m² (près de 8400 euros le m²) et plus de 107.000 pour un espace de 20 m². Pour des tarifs plus abordables, cherchez plutôt du côté des 20e, 13e et 19e où la terrasse de 20 m² ne coûtera «que» 55.000 euros.

Enfin, sachez que, pour avoir le plus de chances de trouver à Paris un logement avec terrasse, vous devrez chercher dans le 15e: 31% des appartements mis en vente dans les annonces, en comportent une. Suivent le 16e (28%) et ex-aequo les 12e et 19e (26%). À l'inverse, si vous prospectez dans le centre de Paris, les terrasses se feront plus rares. Logique: ce qui est cher est souvent rare.