À Paris, les prix immobiliers commencent à stagner

Selon les dernières statistiques des notaires, la pierre continue de s'apprécier de façon soutenue en Île-de-France, mais les prix commencent à caler à Paris.

Premiers signes d'évolution de la conjoncture immobilière en Île-de-France. A priori pas grand-chose de neuf lorsque l'on lit le dernier point de conjoncture mensuel des notaires de Paris et d'Île-de-France publié ce mercredi. On y apprend que les ventes ont rebondi en mai (pour n'être inférieures que de 9% aux ventes de mai 2019) mais que cela ne suffit pas à combler le trou créé par la crise sanitaire (-39% sur l'Île-de-France de mars à mai par rapport à l'an passé). Quant aux prix, ils semblent poursuivre leur montée inexorable avec une hausse moyenne de 6,5% sur la région, dans la continuité des mois précédents.

Pourtant, la donne commence à changer sur Paris. Après des mois d'essoufflement et de moindre dynamisme des prix qu'en petite et grande couronne, la ville Lumière semble se diriger vers une stagnation des prix, un «phénomène nouveau», souligné par les notaires. En s'appuyant sur les avant-contrats, ils notent en effet que les prix attendus de juin à septembre 2020, entre 10.700 et 10.800 euros le mètre carré, sont assez proches de ceux observés le mois passé. Si tout cela se confirme, la hausse annuelle des prix dans la capitale à fin septembre tomberait alors à 6,2% contre 8,2% à fin mai.

Un phénomène d'autant plus remarquable que le prix des appartements franciliens a globalement grimpé de 7,5% et que la hausse se renforce en Grande couronne (+5,4% en un an pour les appartements et +4,4% pour les maisons) et s'accélère pour les appartements en Petite couronne (+7,6%).