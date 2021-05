À Paris, c'est dans le 17e que la part de HLM a le plus augmenté en 4 ans

Les maires des arrondissements chics sont souvent brocardés parce qu'ils ne construisent pas assez de HLM. Ce n'est pas le cas de tous.

Haro sur les quartiers chics! Anne Hidalgo est partie en chasse contre les arrondissements huppés de la capitale pour y construire plus de HLM. Les chantiers se multiplient ces derniers mois car la Ville veut 25% de logements sociaux à Paris d'ici 2025. Pour l'heure, le quota s'élève à 21,8% (23,6% si l'on tient compte des HLM financés mais pas achevés), selon les derniers chiffres publiés par l'Atelier parisien d'urbanisme. Plus de 250 logements sociaux d'ici 2023 au cœur de l'îlot Saint-Germain, à deux pas de l'Assemblée nationale (7e). Près de 600 d'ici 2024 en face du Jardin des Plantes (5e) et plus récemment, une trentaine dans le 8e (rue du Faubourg Saint-Honoré et rue de Miromesnil).

Trois des arrondissements les moins dotés en logements sociaux (respectivement 2,2%, 9,9% et 3,6% du parc résidentiel au 1er janvier 2020) mais aussi parmi les plus chers de la capitale. Dans ces quartiers où les loyers dépassent allègrement les 30 euros le m², les locataires de ces futurs immeubles ne débourseront qu'au maximum 12 euros... Même constat dans le 16e où boulevard Suchet, à deux pas de l'hippodrome d'Auteuil, une quarantaine de HLM ont vu le jour il y a trois ans. Les logements avaient été bradés, par la mairie à un bailleur social 3500 euros le m² alors qu'ils valaient trois fois plus chers à l'époque.

Faible croissance pour les 18e et 19e

Aujourd'hui, le 16e est le deuxième arrondissement, après le 17e (+29%), où le nombre de HLM a le plus augmenté (+22%), selon l'Apur. Un bémol: c'est l'un des arrondissements les moins dotés en HLM (un peu plus de 6200 soit 7,2% de son parc résidentiel). Mais en 4 ans, plus de 1000 logements sociaux ont tout de même été construits.

À l'inverse, le nombre de HLM a peu progressé dans les 18e (+4%) et 19e (+6%). Parce que les taux de logements sociaux avoisinent ou dépassent l'objectif de 25% d'ici 2025 que s'est fixé Anne Hidalgo, rétorquerait la maire de Paris. Certes, mais cela n'a pas empêché d'autres arrondissements qui ont rempli leur mission, d'afficher une croissance à deux chiffres: autour de 13/14%. C'est le cas des 12e, 13e, le mieux doté en logements sociaux (plus de 38.000) et 14e où les taux de HLM tournent autour de 25/30% ou sont supérieurs à 42%.