À Nice, la justice reconnaît que le padel peut causer un trouble anormal de voisinage

Un club local a été condamné à cesser d’exploiter ses deux terrains de padel sous astreinte de 600 euros par jour. Les voisins ne supportaient plus le bruit incessant.

Ces deux tendances lourdes risquent bien de ne plus faire bon ménage ensemble dans les années qui viennent. D’un côté, il y a l’incroyable succès du padel , ce sport de raquette qui connaît un immense développement en France et dans le monde. Et de l’autre, une sensibilité croissante des Français au bruit, particulièrement marquée depuis la crise sanitaire et qui débouche sur un important contentieux concernant les nuisances sonores du voisinage . À la croisée des deux, on débouche sur la première décision, en l’occurrence celle du tribunal judiciaire de Nice, qui condamne un club exploitant deux terrains de padel, en estimant qu’il est à l’origine d’un «trouble anormal de voisinage» . Le Nice Lawn Tennisclub s’est vu ordonner par la justice de cesser cette activité sous astreinte provisoire de 600 euros par jour de retard, passé le délai de 8 jours à compter de la signification de la décision (à savoir lundi 27 janvier).

Une décision que conteste le club de tennis niçois qui compte faire appel, d’autant que cette activité lui rapporte 120.000 à 130.000 euros par an, selon les déclarations de son président, Didier Frantz, à Nice Matin . Mais pour les voisins, Damien et Cécile Régnier, ces deux terrains dont le plus proche est à moins de 2 mètres de chez eux, sont à l’origine d’un «bruit infernal» . D’autant que l’activité se pratique 7 jours sur 7, de 8 h à 21h40 avec de puissants projecteurs la nuit, ajoutant une nuisance supplémentaire.

Constats d’huissiers

De son côté, l’avocat Me Laurent Gimalac qui commente cette décision sur son blog estime qu’elle vient inscrire le padel dans un principe juridique bien ancré, celui du trouble anormal de voisinage. En l’occurrence ,en s’appuyant sur les articles 1240 et suivant du Code civil, la Justice établit l’existence d’un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage. Cela se fait souvent avec des constats d’huissiers et d’experts acousticiens pour établir l’existence d’une nuisance sonore. «Dans l’affaire jugée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (1er sept. 2022, n° 21/06465), l’expert acousticien a confirmé le dépassement des normes, rendant manifeste le trouble» , rappelle Me Gimalac pour une autre affaire de nuisances liées au padel. On retrouve le même genre d’arguments pour des troubles causés par un skatepark (CAA Marseille, 3 avr. 2017, n° 15MA03230) ou encore par une salle de sport parisienne .

Il en résulte une possibilité pour le voisinage de mener des actions en référé pour faire cesser le trouble, mais aussi d’espérer une indemnisation pour trouble de jouissance voire perte de valeur immobilière. «Les riverains sont désormais mieux armés juridiquement pour obtenir la cessation ou la réduction des nuisances sonores liées aux activités sportives extérieures, y compris lorsqu’elles relèvent d’un sport récent comme le padel» , estime Me Gimalac qui souligne par ailleurs que les exploitants de ces terrains ont intérêt à «prévenir le risque juridique en veillant au respect des normes acoustiques (mesures d’insonorisation, réduction des horaires) et au dialogue constructif avec les riverains» .