À Nancy, le chantier des thermes de la ville touche à sa fin

Ce complexe thermal, aqualudique et sportif, unique en son genre pour une métropole régionale doit ouvrir ses portes au public au printemps 2023. Visite de fin de chantier.

Encore quelques mois d’attente et Nancy pourra se targuer d’être la première métropole thermale de France. L’impatience monte dans la capitale des ducs de Lorraine, d’autant que les origines de ce projet remontent à plus d’un siècle. C’est en effet au début des années 1900 que l’architecte et conseiller municipal de Nancy, Louis Lanternier, lance un établissement thermal s’appuyant sur une source d’eau chaude située à 800 mètres sous le parc Sainte-Marie de la ville. La première tranche de l’établissement est inaugurée en 1913 mais le reste ne suivra jamais. Le projet est gelé à la suite du décès de son concepteur durant la Première guerre mondiale.

L’endroit accueillera ensuite des locaux de l’ORTF et une piscine municipale. Il faudra toute l’opiniâtreté d’André Rossinot pour mettre sur les rails le projet Nancy Thermal qui doit parachever la symétrie des bâtiments imaginés par Louis Lanternier et créer un établissement de thermes aux standards actuels mais aussi un grand espace aqualudique destinés aux familles sans oublier le rôle de piscine municipale répondant aux attentes des nageurs. Des difficultés judiciaires avaient bien failli faire capoter ce projet à 100 millions d’euros avant qu’une médiation ne débouche in extremis.

1000 emplois indirects attendus

Place à l’une des dernières visites de chantier avant l’ouverture au grand public (après des mois de tests, notamment avec des habitants de la ville) attendue en avril 2023. «C’est un vrai projet de territoire et l’occasion de redonner ses lettres de noblesse à cet ancien quartier militaire, tout en permettant un retour de la ville à la nature» , souligne le maire de la ville et président de la Métropole du grand Nancy, Mathieu Klein. Il n’oublie pas d’ailleurs d’en souligner l’impact économique attendu: «près de 300 emplois directs et 1000 emplois indirects» .

Esthétiquement, l’ensemble proposé par l’architecte Anne Démians parachève la symétrie imaginée par Louis Lanternier un siècle plus tôt par un jeu de positif/négatif et une hybridation des styles entre néoclassique et contemporain. «La partie sombre misant sur des lignes horizontales répond à la partie claire et ses colonnades verticales, explique Anne Démians. Il n’y a rien de plus proche qu’un positif et un négatif.» L’autre ligne directrice du projet, c’est sa « compacité ». C’est ainsi que les 76 studios de la résidence de tourisme ont été créés directement au-dessus des thermes et non à côté comme prévu initialement et que le parking a été mis en sous-sol. Et un ajout discret entre la piscine de natation et l’ensemble thermal permet de distribuer le public depuis un même point d’accès. Cette compacité, malgré la création de nouveaux bâtiments permet ainsi finalement de créer des espaces verts supplémentaires et d’assurer une véritable jonction avec le parc Sainte-Marie voisin.

Côté patrimonial, ce chantier réalisé par les équipes de Bouygues aura permis de remettre en beauté la structure d’origine alliant béton et pierre qui avait beaucoup vieilli, sans oublier les magnifiques grès émaillés et les mosaïques de la grande piscine ronde. Au passage, des menuiseries Prouvé ont été découvertes dans la galerie Nord mais n’ont pas pu être conservées en façade pour des questions de performances thermiques. Qu’à cela ne tienne! Elles ont été restaurées avant un réemploi comme cloisonnement intérieur.

Mais le geste architectural contemporain n’a pas été oublié notamment avec le grand dôme et les brise-soleil. Le premier répond par symétrie au dôme de la grande piscine ronce. Initialement prévu en béton, comme la quasi-totalité du bâtiment, il a été finalement réalisé en bois, grâce «à la collaboration très forte entre les équipes sur ce chantier et son intelligence collective», selon Anne Démians. Une solution plus légère et plus rapide à mettre en œuvre. Elle s’accompagne d’un lustre en polycarbonate qui doit filtrer la lumière pour la rendre la plus agréable possible pour les curistes.

Des studios avec vue sur le dôme

Au-dessus du dôme, toute une série de chambres de la résidence de tourisme disposeront d’ailleurs de petits balcons donnant sur le dôme et permettant d’apercevoir les curistes en dessous. Quant aux brise-soleil métalliques ondulant et rétractable, ils ont une double vocation. Ils animent clairement la façade et lui donnent de la profondeur mais le côté pratique n’a pas été oublié. Des ailettes asymétriques permettent ainsi de filtrer plus fortement la lumière de l’ouest que celle de l’est. Et qu’en est-il de la performance environnementale du recours massif au béton? «Sur ce type de bâtiment, nous réduisons son empreinte par sa compacité, explique Anne Démians. Et il ne faut pas oublier qu’un bâtiment thermal de ce type avec une eau très riche en fer peut présenter de gros problèmes de nettoyage de structure. Notre option est extrêmement durable, pérenne et avec un très faible entretien.»

Et à côté des espaces thermaux et bien-être, le site poursuivra sa vocation de piscine municipale. Le bassin olympique intérieur de 50 mètres a lui aussi été rénové et enrichi d’une pataugeoire, de jeux d’eau et de salles de fitness. Mais surtout, il s’accompagne de deux bassins nordiques extérieurs ouverts toute l’année: l’un pour la natation sur 50 mètres avec 4 lignes et l’autre pour le loisir et la détente. Là aussi, la question de la facture énergétique de ce type d’équipement peut se poser. «En fait, notre expérience nous montre que ces équipements ne consomment pas plus qu’une piscine couverte, explique Nicolas Chabanne, architecte et président de l’agence Chabanne qui s’est occupée de la partie aquatique. Le surplus de chauffage de l’eau est compensé par l’absence de chauffage d’une halle. Et surtout, le bilan carbone est meilleur car il n’y a quasiment rien à construire. Il faut cependant respecter deux points: être protégé des vents dominants qui viennent refroidir l’eau et disposer d’une couverture thermique à poser tous les soirs pour conserver la chaleur de l’eau.»