À la découverte de la discrète mais authentique échoppe bordelaise

SÉRIE D'ÉTÉ - Cet été, Le Figaroimmobilier vous fait découvrir ces maisons typiques de nos belles régions. Pour commencer, direction Bordeaux.

Si je vous dis échoppe, vous pensez forcément à cette petite boutique en planches adossée à un mur. Et vous avez raison. Mais sachez qu'il s'agit aussi d'une maison de plain-pied, bien connue des Bordelais. La ville en compte quelque 9000. Si vous vous rendez à Saint-Genès, Nansouty ou Saint-Augustin, quartiers résidentiels autrefois populaires (sud de Bordeaux) ou à Talence (5 km de Bordeaux), vous pourrez en voir plusieurs dizaines collées les unes aux autres, formant des rues entières.

C'est une des particularités de ces bâtisses bâties en pierre de taille blonde, typique de Bordeaux: elles sont pour la plupart mitoyennes. Au Moyen-Age, les échoppes servaient de lieu de fabrication et de vente pour les ouvriers et les commerçants. À l'arrière de la maison, ils avaient installé leur atelier et à l'avant, côté rue, ils exposaient leurs produits en vitrine.

Puis, au fil des siècles, les Bordelais ayant besoin d'espace les ont transformées pour en faire leur maison de ville qui a pour particularité de n'avoir pas de recul. Elles se sont embourgeoisées mais elles gardent le même cachet. «Ce ne sont plus du tout des maisons populaires même si 80% des structures ont été maintenues», explique Julien Ousmer, gérant d'Orpi-JSI Chartrons et Fondaudège qui en vend 7 à 8 par an.

«Autrefois, les échoppes étaient dépourvues d'étage. Aujourd'hui, certaines sont rehaussées, aménagées ou agrandies, poursuit Carmen Milcent, directrice adjointe de Bordeaux Sotheby's Realty. Les grandes baies vitrées remplacent souvent les petites ouvertures sur le jardin et l'arrière-cuisine a été transformé en une salle de bains».

Il existe deux types d'échoppes: les simples qui comptent 3 pièces, sur 50 à 70 m² et les doubles qui se composent de 6 pièces, sur 100 à 120 m². «Contrairement aux simples, les doubles disposent d'une façade supplémentaire et de fenêtres sur rue et sur jardin», précise Julien Ousmer. À l'arrière, les actuels propriétaires peuvent en effet compter sur un jardin qui s'étend sur 50 à 70 m² où peuvent tout de même gambader les enfants. Un atout non négligeable après deux mois de confinement.

Ces maisons avec jardin, situées en plein centre-ville - critère inhabituel pour une grande ville -, proche de la gare et des quais, ne peuvent que séduire les jeunes couples avec enfants. Mais certains acheteurs ont des exigences. «Les échoppes ne les intéressent que si elles sont ou peuvent être surélevées, souligne Julien Ousmer. Or, c'est une opération rare pour laquelle il n'est pas toujours facile d'avoir un accord. Les architectes des bâtiments de France sont très pointilleux car soucieux de protéger les façades historiques. Tout dépend du projet. C'est pourquoi ce sont souvent des conditions suspensives dans les promesses de vente.»

La surélévation est en revanche moins problématique s'il s'agit, par exemple, de combler une «dent creuse». «La surélévation constitue une vraie plus-value à la revente, souligne Alexandrine Trouillot, chasseur immobilier à Bordeaux. D'autant plus que le prix au m² d'une surélévation (entre 1500 et 2000 €) est inférieur au prix au m² d'acquisition (entre 4500 et 5000 €)». Conséquence: le prix de vente d'une échoppe surélevée peut grimper jusqu'à 7000 €/m² là où le tarif habituel s'échelonne plutôt entre 4500 et 5000 euros le m² (environ le prix moyen d'une maison classique à Bordeaux).