À Bordeaux, un permis de construire inédit pour cet immeuble de 9 étages

L’édifice qui verra le jour en 2026 ne sera pas dédié à une fonction spécifique: logements, bureaux... mais pourra changer d’usage à l’envie.

C’est une grande première. Un permis de construire sans affectation a été validé à Bordeaux en mai. Une sorte d’ovni qui ne permet pas d’avoir une lecture directe du bâtiment que l’on a en face de soi. « On ne peut pas se dire directement ça, c’est du bureau, ça une maison de retraite . On peut offrir le bâtiment à plusieurs fonctionnalités », explique Thierry Bièvre, le président d’Elithis, un groupe immobilier spécialisé dans les immeubles à énergie positive qui a porté ce projet innovant avec Canal architecture. Ainsi, il peut aussi bien accueillir des logements que des bureaux ou bien être classé comme établissement recevant du public. Aucune fonction n’est gravée dans le marbre donc.

Ce programme réversible de près de 4500 m², dont la première partie sera livrée en 2026, présente une forme classique, avec des façades lumineuses qui fonctionnent aussi bien pour du logement que pour du tertiaire. Les couloirs, ascenseurs et escaliers ont été dimensionnés pour pouvoir répondre à différentes réglementations. De faux planchers permettent de changer l’affectation du bâtiment sans avoir besoin de casser le sol. « Ce qui coûte cher, c’est le mono usage. Là, il n’y aura pas de coût de remise à jour du bâtiment puisque l’on a fait preuve de souplesse dès l’origine pour ne pas contrarier la possibilité d’un usage différent ultérieurement », assure Thierry Bièvre. Le seul coût c’est la création du bâtiment, soit 2400 euros par m².

Des règles de sécurité particulières

Toutefois, divers obstacles se sont dressés lors de l’élaboration de ce permis de construire particulier, ce qui lui a valu 18 mois d’attente avant d’être validé: les normes incendie notamment qui diffèrent selon qu’il s’agisse d’un immeuble de bureaux ou d’un immeuble abritant des logements. Un point qui inquiétait les pompiers. « Dans un bureau, vous devez évacuer le bâtiment en cas d’incendie alors que chez vous, vous devez rester enfermés et attendre qu’on vous délivre. On a donc dû combiner ces deux modes opératoires », précise Thierry Bièvre.

L’installation d’alarmes incendie obligatoires dans des bureaux va donc être rendue possible même dans des parties qui pourraient être dédiées au logement et où ce dispositif ne serait pas nécessaire. « Concevoir réversible (pour ne plus détruire), c’est anticiper l’évolution d’un édifice avant même sa construction, afin d’alléger au maximum les adaptations et leurs coûts lors de sa transformation future » indique Patrick Rubin, fondateur de l’agence Canal Architecture qui a conçu cet immeuble de 9 étages pour le groupe Elithis sans logements ni bureaux. Le démarrage des travaux est prévu début 2024, avec au programme une crèche en rez-de-chaussée (sur 400 m²), deux niveaux de bureau puis des logements, même s’ils pourront par la suite s’inverser à l’envie.