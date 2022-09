À Angers, des délinquants pourront être condamnés à entretenir des HLM

Le bailleur social de la ville vient de signer une convention afin que les personnes condamnées à des travaux d’intérêt général puissent améliorer le quotidien des locataires.

On savait déjà que les délinquants pouvaient être expulsés de leur logement social pour des faits de délinquance ou des «troubles de jouissance» qu’ils auraient causé sur place. Des cas de figure qui se sont produits notamment à Pontoise, tout récemment après un rodéo urbain ou encore du côté de Nice où les bailleurs sociaux luttent contre les incivilités . À Angers, le bailleur social Angers Loire Habitat a choisi d’aborder la question des délinquants sous un autre angle, comme le rapporte Le Courrier de l’Ouest .

L’organisme vient en effet de signer une convention avec le SPIP (Service pénitentiaire d’insertion et de probation) afin de permettre aux personnes condamnées à des travaux d’intérêt général (TIG) de travailler auprès des salariés du bailleur. Une dizaine de salariés d’Angers Loire Habitat se sont d’ores et déjà portés volontaires pour devenir tuteurs et encadrer les délinquants condamnés à des TIG. Selon les explications du Courrier de l’Ouest, il s’agirait de missions de 2 à 50 jours selon le délit commis, et qui tourneraient principalement autour de l’entretien des parties communes et des espaces verts, du ramassage d’encombrants et de la petite manutention.

Deux fois moins de récidives

L’idée serait de permettre aux locataires de bénéficier directement de ces missions pour voir leur cadre de vie amélioré tout en luttant contre la récidive des délinquants et en favorisant leur réinsertion. D’ailleurs, ce n’est pas un hasard si la résidente d’Angers Loire Habitat, Jeanne Behre-Robinson, est également l’adjointe au maire d’Angers en charge de la sécurité et de la prévention. Le dispositif des travaux d’intérêt général assurerait notamment un taux de récidive deux fois moins élevée que celui d’une peine d’emprisonnement ferme (34 % contre 61 % selon l’Union sociale pour l’habitat). Rappelons que les TIG font office de peine alternative pour les auteurs de délits mineurs (délits routiers, vols, violences volontaires, infractions liées aux stupéfiants...).