5 mesures fiscales en faveur du pouvoir d’achat

Heures supplémentaires, monétisation des RTT, prime partage de la valeur (PPV), suppression de la redevance télé, ... Plusieurs mesures fiscales viennent d'être adoptées pour soutenir le pouvoir d’achat des Français. Le Revenu vous les détaille et vous conseille pour les optimiser.

Différents dispositifs ont été validés par le législateur cet été, dans le cadre de la loi pouvoir d'achat et de la loi de finances rectificative pour 2022, afin de tenir compte de l’envolée des prix qui affecte le budget des ménages. Le Revenu vous les présente.

Suppression de la redevance audiovisuelle

La redevance audiovisuelle qui apparaissait habituellement sur votre avis de taxe d’habitation sous le nom de contribution à l’audiovisuelle public disparaît dès cette année, soit une économie de 138 euros en métropole et de 88 euros en Outre-mer.

Les personnes mensualisées et exonérées de taxe d’habitation sur leur résidence principale ont déjà été remboursées le 6 septembre. Les personnes qui restent redevables de la taxe d’habitation cette année ne paieront pas la redevance audiovisuelle.

Celles mensualisés qui ont déjà acquitté leur redevance, verront leur taxe d’habitation réduite des sommes déjà prélevées au titre de la redevance télé.

Les avis de taxe d’habitation seront consultables dans votre espace particulier sur impots.gouv.fr à partir du 28 septembre pour les personnes non mensualisées, et un mois plus tard pour les celles mensualisées.

Des heures supplémentaires exonérées

La loi de finances rectificative pour 2022 augmente le plafond d'heures supplémentaires exonérées, qui passe de 5 000 euros à 7 500