5 arguments massue pour négocier au mieux son crédit immobilier

(Crédits photo : Pixabay - annca )

Vous avez trouvé un bien immobilier qui vous plaît et souhaitez l'acquérir ? Il y a donc fort à parier que vous ayez recours à un crédit immobilier pour pouvoir financer votre bien. Pour mettre toutes les chances de votre côté et décrocher votre prêt au meilleur taux, voici 5 règles à suivre scrupuleusement.

Soigner son apport personnel

D'abord, pour que votre dossier de prêt soit accepté, vous devrez justifier d'un apport personnel équivalent à au moins 10 % du coût de l'acquisition (prix du bien + frais de notaire + éventuels travaux). Attention, certains établissements bancaires exigent même un apport couvrant 20 % du montant de l'acquisition. Vous devez donc détenir cette somme sur différents supports de placements que vous liquiderez au moment de l'achat.

Justifier de revenus importants par rapport à son emprunt

La règle du tiers continue à s'appliquer : vous ne pourrez, en théorie au moins, vous endetter qu'au tiers de vos revenus. Cela signifie que les mensualités du prêt ne pourront excéder 33 % de vos revenus mensuels. Les plus gros revenus pourront faire une entorse à ce principe mais cela reste exceptionnel et la pratique s'est encore raréfiée depuis que le Haut Conseil de Stabilité Financière a resserré la vis. Mieux vaut donc avoir des revenus en adéquation avec son projet immobilier. Vous n'êtes pas sûr de vous ? De nombreuses banques permettent de réaliser une simulation de crédit pour déterminer vos mensualités ou votre capacité d'emprunt.

Limiter son endettement

Vous devrez également tenter de limiter votre endettement et démontrer la solidité de vos finances. Non seulement vous ne devrez pas vous endetter avec des mensualités de crédit supérieures à 33 % de vos revenus, mais vous devrez aussi, dans la mesure du possible, conserver une capacité d'épargne, signe de la bonne santé de vos finances personnelles. Il sera également apprécié que vous conserviez un ou plusieurs placements d'épargne de précaution et de financement d'objectifs long terme, sans d'ailleurs avoir à les nantir. Ils rassureront votre banquier sur votre sérieux.

Démontrer la bonne tenue de ses finances personnelles

Autre aspect à ne surtout pas négliger : la bonne tenue de vos comptes. Ainsi, vous ne devrez pas afficher de découverts les 12 mois précédent votre demande de crédit. Il conviendra aussi de solder ses éventuels crédits à la consommation. Enfin, dans la mesure du possible, rassurez votre banquier en présentant des rentrées d'argent régulières.

Être un bon client

Même s'il est recommandé de déposer son dossier auprès de plusieurs banques pour faire jouer la concurrence, ne négligez pas votre banque actuelle, surtout si vous êtes client depuis de nombreuses années et que vous avez toujours présenté des comptes irréprochables et que vous connaissez votre conseiller bancaire. Cela pourra se révéler très utile.

Et si finalement vous comptez souscrire un crédit immobilier dans un nouvel établissement bancaire, n'hésitez pas à vous montrer accommodant et à proposer d'y domicilier vos revenus par exemple, en échange d'un petit geste commercial comme l'annulation des frais de dossier.