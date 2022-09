3 raisons d’opter pour la gestion pilotée

(Crédits photo : Pexels - Pixabay )

L'assurance-vie, placement particulièrement plébiscité par les Français, souvent souscrit avec une gestion libre, peut aussi faire l'objet d'une gestion pilotée.Découvrez dans cet article 3 raisons pour un investisseur d'opter pour la gestion pilotée.

La gestion pilotée consiste à déléguer la gestion de son contrat à une société de gestion. Ainsi, des experts choisiront pour vous l'allocation en unités de compte et procéderont à des arbitrages tout au long de la vie du contrat en tenant compte des circonstances de marché bien sûr mais aussi de votre profil de risque, de votre horizon d'investissement et de vos objectifs.

La gestion pilotée s'est largement démocratisée ces dernières années sous l'impulsion des acteurs en ligne qui proposent cette option à leurs clients dès quelques centaines ou milliers d'euros investis en assurance-vie, parfois gratuitement, parfois en facturant en sus ce service. Les banques traditionnelles proposent elles toujours ce service pour leurs clients les plus aisés disposant de dizaines voire de centaines de milliers d'euros sur leur contrat d'assurance-vie.

Notez qu'après l'assurance-vie, le PEA et le compte-titres proposent également de plus en plus la gestion pilotée, notamment les Fintechs et acteurs de l'épargne en ligne.

Vous n'y connaissez pas grand-chose aux marchés financiers

Pour valoriser un patrimoine sur la durée, l'investissement sur les marchés financiers est un passage obligé. En effet, compte tenu de la forte inflation et de la faiblesse des rendements des placements à capital garanti, il est recommandé de se positionner sur les marchés actions dès lors que l'on dispose d'un horizon d'investissement moyen-long terme.

Toutefois, un investissement sur les marchés financiers ne s'improvise pas. Il est d'abord nécessaire de connaître les particularités des différents actifs : actions, obligations, ETF, etc. Ensuite, il est nécessaire de connaître les grandes stratégies d'investissement comme la stratégie growth, la stratégie Value, la stratégie dividendes, etc. Enfin, il paraît également incontournable de maîtriser les règles essentielles de diversification (sectorielle, géographique, etc.).

Si tout cela ne vous évoque rien et vous semble bien trop compliqué, la gestion pilotée est faite pour vous !

Lire aussi : Assurance vie : les 5 attitudes à adopter pour 2022

Vous n'avez pas d'idée précise pour vos investissements

Vous connaissez les bases de l'investissement : vous savez la différence entre action et obligation et vous comprenez le fonctionnement d'un ETF mais quand vous êtes face au choix de supports en unités de compte de votre contrat d'assurance-vie ou bien que vous devez choisir des titres pour votre PEA ou votre CTO vous êtes perdus ?

Il est en effet difficile parfois de sauter le pas et de choisir un titre plutôt qu'un autre, surtout si on ne maîtrise pas bien l'analyse fondamentale et l'analyse technique, et/ou que l'on se laisse influencer par le cercle familial ou amical, ou bien que l'on prête un peu trop attention aux recommandations (souvent contradictoires) des analystes financiers.

Si la paralysie vous guette à chaque décision d'investissement, vous aurez tout intérêt à remédier à ce problème en déléguant la gestion de votre placement via une gestion pilotée.

Vous ne souhaitez pas consacrer du temps à vos placements

Enfin, il existe un dernier cas de figure qui devrait vous inciter à sauter le pas et opter pour la gestion pilotée : le trop peu de temps que vous pouvez/souhaitez consacrer à vos investissements. C'est même le premier des critères qui devrait vous inciter à choisir la gestion pilotée.

En effet, si vous n'y connaissez rien aux marchés financiers et que vous avez des difficultés à réaliser votre stock-picking, il est toujours possible de se former et d'apprendre les bases de l'investissement en Bourse et d'approfondir ses connaissances tout au long de sa vie d'investisseur. Avoir les connaissances nécessaires pour devenir un investisseur bon père de famille avec une stratégie buy&hold est loin d'être insurmontable. Il faudra un peu plus de temps et une certaine motivation pour se spécialiser sur le trading en matières premières ou en devises mais là encore cela ne relève pas de l'impossible.

Finalement, le plus important pour investir en Bourse, c'est le temps et la motivation. Si l'un ou l'autre vous manque, la gestion pilotée est faite pour vous !

Mais vous pouvez aussi investir une part de votre capital en gestion pilotée et investir en gestion libre une autre part de votre capital, moins importante si vous le souhaitez, afin de faire vos premiers pas sur les marchés boursiers, tenter des stratégies d'investissement, et pourquoi pas afficher des rendements supérieurs à ceux obtenus par la société de gestion qui gère votre capital.