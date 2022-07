Assurance vie : les 5 attitudes à adopter pour 2022

(Crédits photo : Adobe Stock - )

L'année 2022, très volatile sur les marchés boursiers, est marquée par un contexte macro-économique inédit : inflation et menace de récession perturbent les marchés qui doivent composer avec la guerre en Ukraine et ses conséquences liées aux sanctions économiques, les résurgences de Covid qui pénalisent les chaînes d'approvisionnement, et le resserrement monétaire impulsé par les banques centrales qui tentent de provoquer un atterrissage en douceur de l'économie. Difficile en cette période de savoir vers quels placements se tourner !Découvrez dans cet article 5 pistes pour adapter son contrat d'assurance-vie aux circonstances et faire les bons choix pour 2022.

Limiter le fonds euros

D'abord, au regarde de l'inflation qui selon l'INSEE atteignait en mai 2022 5,2 %, il conviendra de limiter au sein de votre assurance-vie les encours sur le fonds euros qui rapporte trop peu. Rappelons que la moyenne de la performance du fonds euros pur 2021 se situait aux alentours de 1,30 % seulement, bien en-dessous de l'inflation. Le taux d'intérêt réel de ce placement est donc négatif. Et même si les taux directeurs remontent, ce qui pourrait entraîner une amélioration du rendement du fonds euros pour 2022, il semble évident que la potentielle augmentation du rendement du fonds euros sera encore de très loin inférieure à l'inflation.

Le fonds euros de l'assurance-vie ne doit donc être alimenté qu'avec parcimonie. Placez dessus de quoi financer vos projets de court terme. Si vous disposez d'un horizon d'investissement moyen-long terme, c'est du côté des unité de compte (UC) qu'il faudra se positionner, même si vous êtes relativement averse au risque. C'est le prix à payer pour dégager de la performance sur le long terme et ne pas voir son pécule perdre en valeur absolue.

Se positionner sur les indices

Si vous avez un horizon d'investissement long terme, le marché actions représente une belle opportunité. Au sein de l'assurance-vie, vous pourrez notamment vous positionner en investissant dans des ETF qui répliquent des indices boursiers. Ceux-ci ont plongé depuis le début de l'année, l'occasion de se positionner à des niveaux attractifs.

L'investissement sur des grands indices boursiers comme le MSCI World, le Nasdaq, le S&P 500, le CAC 40, etc. peut ainsi être intéressant dans le contexte actuel pour un investisseur long terme prêt à prendre du risque. Si vous voulez sélectionner vous-mêmes vos titres vifs, il sera crucial de se montrer très sélectif, notamment au regard du taux d'endettement et de la capitalisation boursière. Mieux vaut se concentrer sur des entreprises solides quand on est dans un marché en Bear market et que la récession menace.

Attention, dans tous les cas, l'investissement en Bourse est recommandé sur le long terme. S'il est évident que les marchés vont finir par remonter, ceux-ci peuvent encore baisser et personne ne peut prévoir avec certitude quand ils entreront de nouveau en Bull market.

Être attentif aux frais de votre contrat assurance vie

Une différence de quelques points de base représente des milliers d'euros perdus sur des dizaines d'années. Quand les temps sont durs, il est impératif de ne pas voir la performance de ses placements rognée par des frais. Sélectionnez la meilleure assurance-vie en faisant attention aux frais de certains supports en unités de compte et notamment aux OPCVM, ces fonds gérés activement qui peuvent supporter des frais conséquents.

Pour votre assurance-vie, privilégiez les fonds clean share dont les gérants s'engagent à ne pas rétrocéder de commissions aux vendeurs ou à l'assureur du contrat. On constate en effet une économie moyenne de frais de 1,17 point par an sur les fonds actions, ou de 1 point sur les fonds flexibles selon les chiffres de Good Value For Money.

Diversifier ses avoirs sur les matières premières

Il pourra également être judicieux si votre contrat assurance-vie vous le permet de diversifier vos avoirs en vous positionnant sur le marché des matières premières énergétiques, agricoles, et minières, pour aller chercher de la performance dans un contexte de flambée des prix de ces actifs.

Il est possible de s'exposer à ce marché via des ETF proposés dans les supports en unités de compte de votre assurance-vie. Rappelons en effet qu'il n'est pas possible depuis un contrat d'assurance-vie d'investir via des contrats à termes et autres produits dérivés complexes.

Attention : l'investissement dans ces actifs doit être envisagé dans une optique de diversification et on y consacrera donc une toute petite part de son encours seulement, en tenant compte bien sûr de son profil de risque.

Introduire une dose d'immobilier au sein de votre assurance vie

Enfin, toujours dans une optique de diversification mais aussi parce que c'est un marché qui d'ordinaire résiste plutôt bien en période d'inflation, on pourra se tourner vers le marché immobilier via des SCPI, OPCI, ou SCI présentes dans les UC de son contrat assurance-vie.

Attention, ces actifs doivent s'envisager sur le long terme et sont à choisir avec soin en fonction de vos attentes et objectifs.