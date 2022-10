(Crédits photo : Adobe Stock - )

Selon l'Enquête 2022 Cercle de l'Épargne/Amphitéa « Les Français, l'Épargne et la Retraite », 66 % des Français estiment que leur pension de retraite est ou sera insuffisante pour vivre correctement. Et ils accompagnent en grande partie ce constat d'une prise d'initiative. En effet, ce sont plus des deux tiers des Français qui épargnent en vue de leur retraite !

Le PER, placement phare de l'épargne retraite peut constituer une solution avantageuse pour les particuliers désireux de mettre des sous de côté pour leurs vieux jours. Il souffre néanmoins d'une certaine méconnaissance et de nombreux préjugés. Découvrez dans cet article 3 idées reçues sur le PER qui pourraient bien vous faire passer à côté d'une solution d'épargne qui vous serait profitable.

C'est pareil qu'une assurance-vie

Le PER, comme une assurance-vie, est constituée de deux enveloppes : un fonds euros, majoritairement investi en obligations et des supports en unités de compte qui permettent d'investir à la fois sur le marché obligataire mais aussi sur le marché actions et même sur le marché immobilier au travers de SCPI et SCI par exemple. Ainsi, le PER comme l'assurance-vie permettent d'accéder à de nombreux marchés et rendent même possible la sécurisation des sommes investies sur ce placement à l'approche de la retraite. Il suffira en effet pour l'investisseur de transférer ses fonds des supports en unités de compte vers le fonds euros.

Cependant, les similitudes s'arrêtent là. En effet, il existe des différences notamment au niveau de la fiscalité. Avec l'assurance-vie, les gains sont taxés à la flat tax à 30 % ou bien au barème de l'impôt sur le revenu + 17,2 % de prélèvements sociaux si cela est plus avantageux pour vous. Puis, au bout de 8 ans de détention, les gains seront taxés au prélèvement forfaitaire libératoire (PFL) de 7,5 % + les cotisations sociales de 17,2 %, soit un total de 24,7 % (à condition toutefois que l'encours tous contrats confondus ne dépasse pas 150 000 euros pour une personne seule ou 300 000 euros pour un couple). De plus, au-delà de ces 8 ans de détention, s'applique sur les gains des rachats un abattement annuel de 4 600 € pour une personne seule et de 9 200 € pour un couple.

La fiscalité du PER est elle bien différente. Certes, il comporte également des avantages fiscaux mais très différents. Ainsi, les avantages fiscaux interviennent :

• soit lors du versement des fonds sur le PER : il est possible de les réduire de son impôt sur le revenu dans la limite d'un certain plafond, variable selon votre statut (salarié ou travailleur indépendant ;

• soit à la sortie du plan : la part de la rente correspondant à vos versements volontaires ou provenant de revenus exonérés est imposée suivant les règles applicables aux rentes viagères à titre onéreux ; si sortie en capital, seules les plus-values seront fiscalisées (flat tax à 30 pourcent ou bien barème progressif de l'impôt sur le revenu + prélèvements sociaux si cela est plus avantageux pour vous).

Ensuite, comme vous avez pu le deviner, le PER permet d'effectuer une sortie en rentes ou en capital tandis que l'assurance-vie permet une sortie en capital seulement.

Enfin, le PER est un placement tunnel qui ne permet pas de récupérer ses fonds à tout moment, contrairement à l'assurance-vie.

C'est bloqué jusqu'à la retraite

Cela ne veut pas dire néanmoins que les sommes versées sur le PER sont bloquées jusqu'à la retraite. En effet, il existe 5 cas de sortie anticipée qui permettent de récupérer les fonds avant la fin de la vie active.

• le chômage ;

• l'invalidité ;

• le surendettement ;

• le décès du conjoint;

• l'achat de la résidence principale.

Attention toutefois, le déblocage des fonds pour l'achat de la résidence principale n'est pas forcément une bonne idée. En effet, lors de la sortie en capital pour cette raison, vous devrez payer l'impôt sur le revenu (IR) sur les versements (si vous les avez déduits de votre IR au préalable) ainsi que la flat tax sur les gains (ou barème de l'impôt sur le revenu + prélèvements sociaux si cela est plus avantageux pour vous). Cela signifie que les sommes récupérées sur le PER vont venir s'ajouter à vos revenus de l'année, ce qui pourrait entraîner un passage à la tranche marginale d'imposition supérieure. Il ne s'agit donc pas forcément d'une bonne idée.

En revanche, pour les 4 autres cas de sortie anticipée évoquée, les fonds récupérés sur le PER sont totalement exonérés d'impôts, seuls les prélèvements sociaux de 17,2 % sur les gains sont appliqués, ce qui constitue un avantage indéniable.

Notez que vous ne pourrez récupérer les sommes versées sur le PER en cas de divorce ou de difficultés financières ou professionnelles temporaires (seuls le surendettement et/ou la liquidation judiciaire de votre entreprise permettent une sortie des fonds).

C'est seulement pour les hauts revenus

D'abord, il est important de savoir que le PER est ouvert à tous : actif, retraité, ou chômeur, salarié ou indépendant. Il est même possible d'ouvrir un PER pour son enfant.

Il est tout de même plus avantageux de souscrire un PER si vous disposez de revenus importants durant votre vie active (et donc êtes fortement imposés, c'est-à-dire que votre tranche marginale d'imposition est élevée) et que vous anticipez une baisse importante de vos revenus à la retraite (ce qui signifie que vous serez moins imposé car votre tranche marginale d'imposition sera moins élevée).

En effet, la fiscalité du PER vous permettra de déduire de votre revenu, dans la limite d'un certain plafond, les sommes versées sur votre PER, ce qui signifie que vous serez moins imposé durant votre vie active. Ensuite, à la sortie, en cas de sortie en capital, les gains seront imposé à la flat tax à 30 % (ou bien au barème de l'impôt sur le revenu + 17,2 % de prélèvements sociaux si cela est plus avantageux pour vous) et la fraction de votre épargne qui correspond aux versements que vous avez effectués pendant toute la vie du PER seront eux taxés au barème de l'impôt sur le revenu, ce qui signifie que vous paierez l'impôt sur le revenu sur ces sommes lorsque votre tranche marginale d'imposition sera moins élevée.