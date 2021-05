3 avantages de votre carte bancaire que vous ignorez

(Crédits photo : Pexels - energepic.com )

Depuis 1962 et son apparition en France, la carte bancaire est devenue bien plus qu'un simple moyen de paiement. Véritables capsules de services, elles se sont dotées de très nombreuses fonctions annexes et sont désormais un argument de vente pour les banques, notamment les banques en ligne et néo-banques qui proposent des cartes bancaires haut de gamme gratuites (conditionnées le plus souvent à un niveau de revenus minimum ou un montant d'épargne minimal) ou à prix mini.

Pour autant, l'offre de la carte bancaire reste encore relativement méconnue des Français qui, selon un sondage réalisé par l'institut YouGov pour American Express début 2021, sont 75 % à vouloir être mieux renseignés sur les avantages dont leur permet de bénéficier leur carte et leur prix.

Découvrez dans cet article 3 atouts de votre carte bancaire que vous ne connaissez peut-être pas.

Une assurance sur les produits achetés

Selon le même sondage réalisé par YouGov pour American Express, 50 % des détenteurs d'une carte bancaire bénéficient d'une protection des achats réalisés avec leur carte. La protection varie considérablement selon le type de carte bancaire, les cartes Premium proposant bien sûr une protection plus importante. Ainsi, la carte Visa Bleue ainsi que la MasterCard classique permettent de bénéficier de garanties seulement sur certains achats relatifs aux transports (avion, train, location de voiture). Les cartes haut de gamme de Visa (Premier et Infinite) ainsi que celles de MasterCard (Gold et Platinium) permettent non seulement de bénéficier d'une garantie sur ses achats de billets d'avion, de train et de location de voitures, mais aussi de protéger tous ses achats de biens mobiliers contre les risques de vol ou de détérioration (parfois la perte), avec cependant une franchise et un plafond, et parfois un laps de temps maximal entre l'achat et le vol ou la détérioration. Tous ces paramètres varient selon les cartes.

Examinez attentivement les conditions générales de votre carte bancaire en cas de perte ou de vol d'un objet acheté avec votre carte. Vous pourriez avoir une bonne surprise !

Une assurance sur les voyages

Les cartes bancaires permettent aussi de bénéficier d'une garantie lors d'annulation ou de modification d'un voyage. 37 % des Français en bénéficient. L'assurance voyage concerne généralement les voyages en France et à l'étranger. Elle est plus ou moins complète selon les cartes et peut être assortie d'une assurance médicale avec prise en charge des frais de transport ou de rapatriement en cas d'hospitalisation ou de maladie à l'étranger, d'une assurance "incident de voyage" avec une aide en cas de perte des bagages par exemple, d'une assistance neige, ou encore d'une assurance responsabilité civile à l'étranger.

Là encore, plus la carte est haut de gamme, plus les garanties seront importantes. Vérifiez bien vos garanties et si besoin contactez l'assistance téléphonique de votre carte bancaire avant d'engager des dépenses ou de prendre toutes initiatives.

Des programmes de fidélité

Enfin, sachez que les cartes bancaires permettent de bénéficier de programmes de fidélité. Les Français sont 51 % à en profiter selon l'étude YouGov pour American Express. Trois types d'avantages existent.

D'abord, les programmes de fidélité liés à la carte bancaire permettent de cumuler des points à chaque dépense réalisée avec votre carte. Ces points se transforment ensuite en réductions à valoir chez le commerçant auprès de qui vous avez engrangé suffisamment de points.

Mais vous pouvez aussi bénéficier de programmes de cashback grâce à votre carte bancaire, comme 39 % des Français selon le sondage YouGov pour American Express déjà mentionné. Cette solution permet d'être remboursé d'une partie des achats effectués avec la carte et donc d'être libre de choisir où dépenser par la suite les sous ainsi obtenus.

Enfin, les cartes haut de gamme permettent de profiter de réductions permanentes (de l'ordre de -5 % à - 30 %) sur certaines marques partenaires pour tous les achats effectués avec la carte. Parfois, la réduction est valable seulement sur le eshop de la marque. Par exemple, la carte Visa Premier permet de bénéficier d'une réduction de 20 % sur le site clarins.fr. Attention cependant l'inscription dans son espace client de sa carte est bien souvent obligatoire pour bénéficier de la réduction. Pour les réductions dans les boutiques physiques, veillez à bien demander à ce que la réduction soit appliquée car, le plus souvent, on ne vous signalera pas votre avantage au passage en caisse et votre panier vous sera facturé sans ristourne. Toutes les réductions en cours et la liste des partenaires sont détaillées sur le site de votre carte.