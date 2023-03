Une collecte record doublée de rendements tout à fait honorables... Les SCPI affichent un très bon bilan en 2022. Quelles sont les raisons de ce succès, et quelles sont les catégories de « pierre papier » qui ont le plus séduit les français ? Quelques éléments de réponse.

2022, une bonne année pour les SCPI-iStock-chris-mueller

Pour rappel, qu’est-ce que les SCPI ?

SCPI est l’acronyme de « société civile de placement immobilier ». Il s’agit donc d’une société non cotée en bourse, qui acquiert et gère des biens immobiliers destinés à la location. Elle propose à des investisseurs d’acheter une ou plusieurs parts de son capital, rendant ainsi l’investissement collectif. Il existe deux types de SCPI : celles qui se sont spécialisées dans l’immobilier à usage commercial (SCPI d’entreprise) et celles qui gèrent des biens à usage d’habitation (SCPI d’habitation). La performance d’une SCPI s’apprécie essentiellement sur la base de deux critères : Son TRI (taux de rendement interne) qui correspond à la rentabilité moyenne d’un investissement calculée sur une longue période, Son TD (taux de distribution), c’est-à-dire le rapport entre le montant total des dividendes bruts versés au cours d’une année donnée, et le prix de part acquéreur au 1er janvier de cette même année.

Pourquoi un tel engouement de la part des Français ?

En 2022, les Français ont placé 10,1 milliards d’euros dans les SCPI, soit une progression de 37 % par rapport à 2021. Le rendement, est bien sûr leur principal argument, ce dernier pouvant en effet atteindre 7 %, et étant bien plus attractif que le livret A (quand bien même sa rémunération est-elle remontée à 2 %) ou le fonds en euros de l’assurance-vie, dont le taux à 1,3%. Déléguer la gestion du bien à la SCPI fait également partie des avantages mis en avant par les investisseurs ... Pas de recherche de locataire, pas d’entretien, pas de travaux, pas de perception de loyers... La SCPI s’occupe de tout, il n’y a plus qu’à percevoir les revenus proportionnels au nombre de parts achetées ! Par ailleurs, investir dans une SCPI peut permettre de faire des économies d’impôts. En effet, les dividendes issus de ce type de placement sont soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu et sont déclarés comme revenus fonciers. Or, si le placement effectué génère un déficit foncier, ce dernier contribue à réduire l’impôt sur le revenu. Enfin, notons que le « ticket d’entrée » pour un investissement en SCPI est plus que modeste : quelques centaines d’euros suffisent (le prix moyen d’une part du capital d’une SCPI se situe entre 150 et 1 000 €), et la somme engagée peut même faire l’objet d’un crédit.

Quels secteurs se sont particulièrement illustrés en 2022 ?

L’immobilier inhérent au secteur de l’hôtellerie était loin d’avoir le vent en poupe en 2020 et 2021 à cause des revers infligés par la crise sanitaire au secteur du tourisme. Le comeback réalisé en 2022 a été impressionnant, avec un taux de distribution à 5,10% (contre 1,92% en 2020 et 2,84% 2021). De même, les SCPI de commerces ont bien performé, en servant un TD moyen de 4,81% en 2022 contre 4,38% en 2021.