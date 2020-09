2 Befa de neuf ans ferme pour l'immeuble Liberty au 36 rue Lafayette (Paris 9ème)

Un signe qui ne trompe pas après le déconfinement : le marché des bureaux parisiens continue d'attirer des utilisateurs, prêts parfois à signer des baux plusieurs mois avant la livraison effective des actifs. C'est le cas de l'immeuble Liberty, situé au 36 rue Lafayette en bordure du quartier Opéra, qui attire deux locataires de premier plan 18 mois avant sa livraison prévue.

Il s'agit d'un actif haussmannien de 9 200 m2, entièrement restructuré par Nuveen Real Estate, un des plus importants gestionnaires d'actifs immobiliers dans le monde avec plus de 130 milliards $ d'encours, à la suite du départ de son ancien occupant Axa. A cette occasion, environ 900 m2 de surface utile supplémentaire ont été créés. Deux cabinets d'architecture de renom, Bouchaud Architectes pour la structure architecturale, et Art Qad Architectes pour la décoration intérieure, ont été mandatés. L'entreprise de construction Dumez, filiale de Vinci Construction, a été choisie pour piloter le chantier. L'immeuble bénéficiera des labels Breeam Excellent, Well Gold (référentiel pour le bien-être des salariés), et WiredScore Silver (qui évalue le confort numérique des utilisateurs).

« Cette transformation a pour objectif principal de rétablir la communication entre le bâtiment et son environnement, notamment en ouvrant son entrée principale vers la rue Lafayette, puis en travaillant les perspectives vers les entrées secondaires (rues de Provence et Le Peletier). Les travaux en cours permettront aussi de s'affranchir des contraintes structurelles pour un réel gain de modularité. Ils s'articulent autour d'un bel atrium de 12 m de hauteur, lieu de vie et de services dédiés aux utilisateurs », résume Nuveen Real Estate. « Cette opération démontre la capacité de Nuveen Real Estate à transformer son patrimoine pour créer de la valeur, en s'inscrivant dans la stratégie build-to-core du fonds CHOP (Cityhold Office Partnership) », précise Nicolas Bastid, le directeur Asset Management qui est en charge de cette opération.

Deux locataires ont signé des baux de 9 ans ferme démarrant dans 18 mois à la livraison du Liberty, pour 100% de la surface locative proposée : Ekimetrics, une société de conseil leader européen dans le domaine de la data science, ainsi que le cabinet d'avocats international Bryan Cave Leighton Paisner.