1ère acquisition en zone euro pour la SCPI Laffitte Pierre (AEW Ciloger)

Cette SCPI de bureaux francilienne à capital variable du groupe AEW Ciloger créée il y a une vingtaine d’années capitalise aujourd’hui quasiment 1,2 milliard €. En 2020, avec un dividende de 15,64€ par part, le TDVM -taux de distribution sur valeur de marché- de cette SCPI aura atteint 3,49%, complété par une variation du prix moyen de part de 3,17% par rapport à 2019 -essentiellement dû à une revalorisation du prix de part de 440€ à 450€ début mars 2020-, soit une performance globale de 6,66% l’année dernière. La distribution prévisionnelle 2021 de cette SCPI est annoncée par la société de gestion à 3,40% (15,30€ par part). Historiquement investie en France, Laffitte Pierre a commencé à élargir son univers d’acquisitions à l’Europe en 2021.

Il s’agit d’une première acquisition en zone euro hors France, réalisée au 1er trimestre 2021. AEW Ciloger n’est pas novice en termes d’investissements immobiliers effectués à l’étranger puisqu’une autre SCPI du groupe, Actipierre Europe, détient pas moins de 29% de son patrimoine en dehors de l’hexagone.

En l’espèce, Laffitte Pierre a pris une participation de 45% dans une SCI détenant un immeuble de bureaux à Cologne en Allemagne, pour un montant de 31 millions €. L’originalité du montage juridique est que cette SCI de 69 millions € est détenue exclusivement par AEW Ciloger via 4 véhicules grand public (3 SCPI et un OPCI grand public) : 45% pour Laffitte Pierre, 20% pour Actipierre Europe, 13% pour Fructirégions Europe et 22% pour l’OPCI Franceurope Immo.

Le transfert de propriété a été finalisé au 1er janvier 2021 pour cet immeuble surnommé « KölnCubus », situé sur la Erna-Scheffler Strasse, dans un des principaux centres d’affaires de Cologne (4ème ville d’Allemagne et principale métropole du Land de Rhénanie du Nord-Westphalie, une des « big seven » allemandes pour l’immobilier tertiaire). D’une surface de 11.500 m2 avec 214 emplacements de parking, l’actif datant de 2013 bénéficie de la certification environnementale allemande DGNB Gold avec un engagement d’émission zéro carbone et une toiture végétalisée. Son accessibilité est assurée à partir du centre de Cologne par plusieurs modes de transport (bus, tramway, piste cyclable et périphérique routier). Il s’agit d’un actif multi-locataires occupé à 100% sur 4 baux d’une durée moyenne ferme de 6 ans. Les 4 locataires sont des signatures solides dans les domaines des TMT et de l’informatique.

A la fin du 1er semestre 2021, après une seconde acquisition allemande réalisée à Brême au mois de mai, la SCPI Laffitte Pierre détient 4% de son patrimoine en dehors de nos frontières.