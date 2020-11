11 actifs résidentiels situés dans des grandes métropoles françaises raflés par un fonds d'AMDG pour 80 millions €

La société de gestion de portefeuille lyonnaise Asset Management Data Governance (AMDG)

structure, gère et valorise des fonds immobiliers innovants pour le compte de holdings familiales,

ainsi que d'investisseurs particuliers et institutionnels. Son terrain de chasse est l'ensemble des

grandes métropoles françaises (Lyon, Paris, Bordeaux, Nantes, Toulouse, Aix-en-Provence,

Strasbourg, Rennes, Lille), et elle intervient sur toutes les typologies d'immobilier (logements,

bureaux, commerces, opérations mixtes et acquisitions de portefeuilles).

Lancée il y a quatre ans par Vanessa Rousset, la fondatrice de Appart Immo (spécialiste de la location

meublée de standing dans les grandes métropoles françaises), la société de gestion AMDG a pour

ambition de « dépoussiérer le métier de marchand de bien » en structurant des fonds innovants qui

achètent, gèrent, valorisent et revendent des immeubles, empochant au passage de coquettes plus-

values.

Au cœur de l'été 2018, le fonds Appart Invest One de AMDG avait frappé un grand coup en négociant

auprès d'une banque française l'acquisition d'un portefeuille de 210 appartements situés dans des

résidences hôtelières ou étudiantes réparties dans plusieurs grandes métropoles régionales pour

10,7 millions €.

Cette fois-ci, il s'agit du fonds Appart Invest 3 qui met 80 millions € sur la table pour 11 immeubles

d'habitation entiers développant une surface globale de 14.100 m2. 7 de ces actifs sont localisés à

Lyon (pour un montant total de 47,8 millions €), 3 à Paris (pour 27,5 millions €) et un à Strasbourg

(4,7 millions €). Pour mémoire, le fonds Appart Invest 3 dispose d'une force de frappe de 200 à 250

millions €, reposant sur l'effet de levier du financement sur une durée assez courte de l'ordre de 3

ans, avec environ 80% de dette bancaire in fine. Ce fonds est structuré sous forme de SAS spécialisée

dans l'activité de marchand de bien, et entre dans la catégorie réglementaire « autres FIA » (i.e.

autres fonds d'investissement alternatifs).

Pour AMDG, la résilience actuelle de la classe d'actif immobilière résidentielle, le fait de se

positionner sur des actifs de centre-ville dans des capitales régionales, et la durée relativement

réduite des portages, procurent des amortisseurs structurels à ses fonds en période de crise sanitaire

et économique, avec à la clé des rendements potentiellement intéressants pour les investisseurs.