Maisons neuves : budget, crédits, secteurs… voici le profil des acheteurs en 2024

En 2024, les acheteurs de maisons neuves étaient âgés de 41,5 ans en moyenne. (Illustration). (Schluesseldienst / Pixabay)

Qui sont les Français à avoir acquis une maison neuve en 2024 ? Le constructeur français de maisons individuelles, Hexoam, a répondu à cette question en établissant leur profil en fonction des données en sa disposition, rapporte BFM Immo , mercredi 12 mars 2025. Il en ressort que la majorité d’entre eux sont des couples assez jeunes, ayant fait construire une maison de 106 m2 en moyenne.

76 % ont souscrit à un crédit

Selon le groupe spécialisé dans l’accession immobilière et la rénovation, les couples représentaient 75,5 % des acquéreurs de maisons neuves l’an passé. Les acheteurs étaient âgés de 41,5 ans en moyenne et un quart d’entre eux avait moins de 30 ans. Plus de la moitié (54,7 %) était des primo-accédants, soit 7 % de moins qu’en 2023. Les personnes ayant acheté dans le but d’investir ont augmenté de 3,6 % en un an, pour s’établir à 6 %.

Le prêt immobilier reste encore la norme, puisque 76 % des clients de Hexaom y ont souscrit en 2024. Il s’élevait en moyenne à 230.000 euros, avec un apport moyen de 56.000 euros, sur 21,5 ans. Les maisons neuves ayant été exclues du prêt à taux zéro (PTZ) en 2024, seuls 22,5 % des acquéreurs ont pu en profiter à temps, soit 10,5 % de moins que l’année précédente. Malgré tout, le budget moyen consacré à la construction s’est élevé à 318.000 euros, achat du terrain compris, soit 10 % de plus qu’en 2023.

Des maisons à proximité

Concernant la localisation des maisons, les départements côtiers ont été privilégiés par 46 % des clients. 4 personnes sur 5 ont fait construire une maison dans une ville autre que celle où ils résidaient, mais la grande majorité (89 %) l’a fait à moins de 18 km de chez elle.