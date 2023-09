Comment investir 2 000 euros sur un PEA ?

Café de la Bourse

Il est pertinent d'investir en Bourse pour financer tous ses projets de long terme dès lors que vous aurez mis de côté un fonds d'urgence permettant de régler toutes les dépenses imprévues et urgentes que vous n'aurez pas pu anticiper. Ensuite, le financement de vos projets de long terme (achat d'une résidence principale ou secondaire, financement des études de vos enfants, de la retraite, etc.) doivent être envisagés à l'aune des marchés financiers, certes risqués mais affichant un potentiel de rendement sur plusieurs dizaines d'années qui dépassent toutes les autres classes d'actifs. Notez également que plus l'horizon d'investissement est important, moins le risque de perte en capital est présent.

Il apparaît donc comme particulièrement judicieux d'investir en Bourse le plus tôt possible, même avec de petites sommes, idéalement en investissant à intervalles réguliers sur une longue période de temps. Vous pourrez ainsi valoriser un capital dans la durée. Parmi les enveloppes permettant d'investir en Bourse, le PEA est souvent privilégié par les investisseurs pour ses avantages fiscaux particulièrement attractifs. Découvrez dans cet article comment investir 2 000 euros avec un PEA, les contraintes et avantages liés à ce placement, et les produits financiers qui permettent d'investir en Bourse 2 000 euros sur un PEA.

Investir en Bourse avec un faible montant et des restrictions fortes

Il est possible d'ouvrir un PEA avec quelques centaines d'euros seulement. Il est d'ailleurs conseillé d'ouvrir ce placement le plut tôt possible même si vous n'avez pas un gros montant à investir, ne serait-ce que pour prendre date, afin bénéficier de l'antériorité fiscale du placement aussi vite que possible. En effet, au bout de 5 ans de détention du plan épargne en actions (PEA), vous bénéficierez d'une exonération d'impôt sur les plus-values. Les prélèvements sociaux à 17,2 % restent toutefois dus.

Si vous disposez de 2 000 euros, il sera plus judicieux, plutôt que d'entrer en une fois, de lisser le risque en procédant à 10 investissements de 200 € par exemple. Vous éviterez ainsi de rentrer sur un plus haut. Notez que même s'il est conseillé d'investir régulièrement de petites sommes, il est tout à fait possible sur un PEA de procéder à des versements ponctuels, non programmés.

En contrepartie de son avantage fiscal important, le PEA comporte des restrictions fortes en matière de titres éligibles. Ainsi, vous ne pourrez détenir dans un PEA que les actions de sociétés dont le siège social est situé dans l'Union Européenne ou bien dans un autre État faisant partie de l'Espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention fiscale qui comporte une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ou une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. Pour ce qui est des fonds, 75 % du fonds doit être investi dans des actions d'entreprises éligibles au PEA. En tenant compte de ces restrictions, sur quels supports investir 2 000 euros sur un PEA ?

Opter pour des ETF sur de grands indices boursiers

Pour investir un faible montant tout en étant bien diversifié, il pourra être judicieux d'investir en Bourse sur des ETF de grands indices boursiers. Ces fonds gérés passivement qui répliquent la performance d'indices boursiers sont accessibles dès quelques dizaines d'euros et permettent d'investir sur des dizaines, voire des centaines d'actions.

Ils permettent donc de mettre en place dans son portefeuille une diversification numéraire, sectorielle, et même géographique car certains ETF avec une réplication synthétique, grâce aux montages des émetteurs, permettent de répliquer les grands indices boursiers hors UE. Il est donc possible d'investir en Bourse sur un ETF Nasdaq, Nikkei ou S&P 500 par exemple depuis un PEA. Vous pouvez vérifier sur le DICI (Document d'Informations Clés pour l'Investisseur) de l'ETF dans lequel vous souhaitez investir que celui-ci est bien éligible au PEA.

Cerise sur le gâteau : les frais des ETF sont bien moins élevés que ceux des fonds gérés activement. De plus, la plupart des études tendent à démontrer la supériorité de la gestion passive sur la gestion active. Ainsi, moins du quart des gérants actifs font mieux que leur indice sur 10 ans selon le baromètre Actif/Passif de Morningstar de 2021.

Garder une poche pour un stock-picking sélectif si vous êtes passionné

Si vous êtes passionné et/ou que vous souhaitez vous lancer dans l'investissement en Bourse aves des titres vifs, il est aussi bien sûr possible de consacrer une petite partie de vos investissement PEA au stock-picking d'actions. Ce sera alors à vous de définir quels titres acheter, quand les acquérir et quand les revendre. Vous devrez pour cela pratiquer l'analyse fondamentale pour savoir quels titres acheter, et éventuellement l'analyse graphique pour déterminer le meilleur moment pour réaliser vos transactions.

Le choix de vos actions détenues en portefeuille pourra être dicté par une stratégie value (vous achetez des titres sous-évalués au regard des fondamentaux et attendez que leurs cours soient plus conformes à leur valeur intrinsèque), une stratégie growth (vous achetez des titres qui affichent une très forte croissance du chiffre d'affaires notamment), une stratégie dividende (vous achetez des titres qui servent un rendement attractif via des dividendes).

Attention à ne pas consacrer une trop grosse part de votre PEA à des titres vifs, car vous seriez alors surexposés sur le marché européen. Il reste toutefois possible de détenir 2 000 euros d'actions sur un PEA si vous détenez pour plusieurs milliers de titres vifs de places boursières hors UE sur un compte-titres qui lui ne permet pas de bénéficier d'avantages fiscaux (c'est la flat tax qui s'applique ou bien le barème de l'impôt sur le revenu + 17,2 % de prélèvements sociaux) mais ne comporte pas de restrictions en matière de titres.