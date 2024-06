Solidarité fiscale : une nouvelle loi qui marque une avancée pour les couples divorcés ou séparés

Une loi adoptée le 31 mai entend mettre fin aux situations dramatiques provoquées par la solidarité fiscale des époux. Explications.

« En 2010, Nathalie entame une belle histoire d'amour avec Bertrand. Très vite ils se marient, sous le régime de la séparation de biens car Bertrand est entrepreneur. Monsieur se consacre à cent pour cent à son entreprise, voyage beaucoup et les relations entre les deux époux finissent par se tendre. Il cache entre autres à sa femme qu'il a un contrôle fiscal. Ne pouvant plus supporter l'infidélité de son mari, Nathalie quitte le domicile conjugal en juillet 2021.

En pleine instance de divorce, elle tombe des nues en recevant une proposition de rectification du fisc au titre de redressements fiscaux subis par son ex-conjoint pour fraude. Elle découvre alors qu'elle est solidaire dans le paiement des rappels d'impôt de son ex-mari à hauteur de 230 000 euros (principal et pénalités) alors même qu'elle n'y est pour rien dans ses malversations. »

Une histoire vraie comme de nombreuses autres relatées sur le site solidaritefiscale.com du collectif de femmes divorcées victimes de la solidarité fiscale entre époux.

Face à un tel scandale, plusieurs parlementaires se sont mobilisés. Leurs initiatives viennent d'aboutir à l'adoption de la loi visant à préserver une justice patrimoniale au sein de la famille publiée le 1 er juin dernier au Journal officiel. Quelle est sa portée ? Le Revenu fait le point.

Solidarité fiscale au sein des couples

Sauf rares cas d'imposition séparée, les époux ou partenaires de PACS doivent faire une déclaration commune d' impôt sur le revenu (IR) et d' impôt sur la fortune immobilière (IFI). Conséquence, les sommes dues à ce titre au fisc sont des dettes fiscales communes et ils sont donc solidaires de leur paiement quel que soit leur régime matrimonial, y compris en cas de séparation de biens ou de participation aux acquêts ( article 1691 bis I du CGI ).

Cette solidarité est automatique et totale. À défaut de paiement spontané de l'impôt établi au nom du couple, le fisc peut indifféremment se tourner vers l'un ou l'autre conjoint pour obtenir un règlement intégral sans répartition de la dette fiscale au prorata des revenus de chacun.

Un piège redoutable

Le divorce, la séparation ou la rupture de Pacs ne met pas fin à la solidarité pour les dettes fiscales existantes. Elle continue donc de s'appliquer s'il reste des sommes à régler au titre de la période d'imposition commune.

Le fisc peut ainsi mettre en jeu la solidarité fiscale pour réclamer les sommes dues auprès de celui qui a les moyens de payer.

Un véritable piège qui peut aboutir à faire peser, bien après la fin du mariage ou du Pacs, sur l'un des conjoints une dette d'activité professionnelle de l'ex (souvent à la suite d'un redressement fiscal) qui s'est rendu insolvable pour échapper aux griffes du fisc.

En cas de redressement fiscal, le fisc peut poursuivre l'un ou l'autre des conjoints pendant trois ans, voire dix ans dans certains cas (activité occulte, revenus issus de comptes à l'étranger non déclarés).

Comprendre « la décharge de solidarité »

Si le conjoint poursuivi par le fisc, bien souvent une femme, n'a pas les moyens d'honorer la dette fiscale, il a la possibilité de solliciter auprès du fisc une « décharge de responsabilité solidaire » ( article 1691 bis II du CGI ).

Celle-ci n'est pas systématique et il faut en faire expressément la demande sous réserve du respect de trois conditions cumulatives. Tout d'abord, la vie commune a bien été rompue. Ensuite, le demandeur doit toujours avoir respecté ses obligations fiscales depuis la rupture de la vie commune et ne doit pas avoir commis de manoeuvres frauduleuses pour se soustraire au paiement de l'impôt. Enfin, il existe une disproportion marquée entre la dette fiscale et la situation financière ou patrimoniale (hors la résidence principale) nettes de charges du demandeur.

En l'absence de critères fixés par la loi, cette fameuse « disproportion marquée » est souvent un motif de refus de la décharge car elle est appréciée de manière discrétionnaire par le fisc.

Celui-ci tient compte des impôts de l'année, du montant du loyer, des pensions alimentaires, d'éventuels frais de garde, des factures d'énergie, de téléphonie et de charges de la vie courante. Si le fisc estime que le demandeur n'est pas en mesure de rembourser en trois ans la dette fiscale à l'aide de son patrimoine, il y a disproportion marquée permettant de prononcer une décharge de solidarité.

Dans ce cas, le demandeur bénéficie d'une décharge de son obligation de paiement pour la part de cotisation d'impôt correspondant aux revenus de son ancien conjoint et la moitié des revenus communs, ainsi que d'une quote-part des intérêts de retard et pénalités liés à cette dette.

Si la demande est rejetée ou en l'absence de réponse dans le délai de six mois, le contribuable peut former un recours hiérarchique voire contester la décision devant la justice dans le délai de deux mois.

À savoir : l'examen de chaque situation est effectué au cas par cas et il est difficile d'obtenir une décharge (en pratique, la demande n'est acceptée que dans 30% des cas seulement). Si cette décharge de solidarité a été accordée, le demandeur peut de surcroît solliciter à titre gracieux une remise de la fraction d'imposition restée à sa charge.

Un nouveau dispositif de « remise gracieuse »

Même si elle ne va pas aussi loin que ses initiateurs le souhaitaient, la loi visant à préserver une justice patrimoniale au sein de la famille ( loi n°2024-494 du 31 mai 2024 , JO du 1 er juin) marque une avancée majeure pour les couples séparés dont la demande de décharge a été retoquée.

Son article 4 crée un dispositif de remise gracieuse (s'ajoutant à la procédure actuelle de décharge de responsabilité solidaire qui est maintenue) si l'ex-conjoint peut prouver qu'il est extérieur à la fraude à l'origine de la dette fiscale. Il pourra alors être considéré comme un « tiers » à cette dette et sera donc totalement exonéré de son paiement.

Cette disposition est en quelque sorte rétroactive puisqu'elle est accessible aux personnes dont l'instruction du dossier de demande de décharge est toujours en cours au 1 er juin 2024 et n'a pas fait l'objet d'une décision définitive de la part du fisc ou d'un tribunal.

Autre nouveauté, les personnes déchargées n'auront pas non plus à supporter les pénalités et intérêts de retard liés à la dette fiscale.

Enfin, si une demande de décharge est acceptée par le fisc, alors l'intégralité des sommes déjà prélevées par le Trésor Public (entre la séparation et le dépôt de la demande de décharge) sera restituée au contribuable (ce qui n'était pas le cas auparavant).

Reste qu' il s'agit d'une procédure gracieuse et que le fisc est libre d'accepter ou non de libérer le demandeur de la dette fiscale de son ex-conjoint. Afin de garantir l'efficacité et l'application effective de la loi, la doctrine fiscale pourrait évoluer et le fisc pourrait faire preuve de mansuétude. À suivre.

Christine Blondel