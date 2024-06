Placements : l'Assurance-vie repasse devant le Livret A dans le cœur des Français

"L'intérêt envers les placements varie en fonction de l'âge" : les moins de 25 ans sont par exemple plus nombreux que la moyenne à juger intéressants les actions et les cryptoactifs.

( AFP / DENIS CHARLET )

L'Assurance vie est le placement considéré par le plus interessant par les Français (61%), devant le livret A (60%) et le plan épargne retraite (57%), selon un sondage du Centre d'études et de connaissances sur l'opinion publique (Cecop) publié jeudi 27 juin.

Pour la première fois depuis 2016 , l'assurance vie dépasse le Livret A qui, en 2023, avait bénéficié de la hausse de son taux d'intérêt, selon ce sondage demandé par l'association d'assurés Amphitéa et le Cercle de l'épargne.

Mesuré pour la première fois, le Plan d'Épargne Retraite (PER) se hisse à la 3e place du podium des placements qualifiés d'intéressants et devance ainsi l'investissement immobilier locatif cinq ans après sa création par la loi PACTE. "La possibilité de sortir en capital offerte par le PER semble avoir séduit un grand nombre d'épargnants" .

"L'intérêt envers les placements varie en fonction de l'âge" : les jeunes actifs privilégient plutôt l'immobilier locatif, l'assurance vie et le Livret A, quand les plus de 65 ans citent en premier l'assurance vie, suivi du Livret A et de l'immobilier locatif. Les moins de 25 ans sont plus nombreux que la moyenne à juger intéressants les actions et les cryptoactifs.

Craintes pour l'arrivée à la retraite

"La baisse de l'inflation permet aux ménages de réduire leur épargne de précaution au profit d'une épargne de long terme comme l'épargne retraite", selon le Cecop.

Parmi les non retraités interrogés, 58% déclarent placer de l'argent en vue de la retraite. Ils étaient 51% en 2023. 32% indiquent le faire régulièrement contre 26% en 2023. 21% des sondés déclarent avoir déjà souscrit un Plan d'Épargne Retraite (PER) et 22% entendent le faire prochainement. Pour les cadres, les taux respectifs sont 42% et 25%.

Seulement un tiers des sondés (34%) estiment en effet "vivre ou pouvoir vivre correctement à la retraite avec leur pension". Chez les non retraités, ce taux n'est que de 29%. Cette année, moins d'un retraité sur deux (47%) considère que sa pension lui permet de vivre correctement, contre 54% en 2023, année qui a connu une "vague inflationniste".

L'enquête a été réalisée sur internet les 6 et 7 mars 2024 auprès d'un échantillon de 1.035 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, constitué d'après la méthode des quotas (sexe, âge, profession de la personne interrogée) après stratification par région et catégorie d'agglomération. Le terrain d'enquête a été confié à l'IFOP.