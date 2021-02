Frais bancaires : 4 raisons de passer à la banque en ligne en 2021

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Alors que les banques ont sorti leur nouvelle grille tarifaire applicable au 1er janvier 20201, une étude approfondie de ces nouvelles brochures met en lumière une très légère baisse des frais bancaires (-0,65 % toutes banques confondues selon Meilleuresbanques). Cependant, nombreuses sont les banques de réseaux qui décident cette année de gonfler les prix de quelques services ou opérations qui, si vous les pratiquez régulièrement, pourront faire s'envoler votre facture. Si vous êtes particulièrement concerné, cela peut donc valoir le coup de changer de banque. Et pourquoi ne pas opter pour la banque en ligne, moins gourmande en frais bancaires.

Découvrez dans cet article les différentes opérations concernées par la hausse des tarifs, la raison de cette inflation et, à titre de comparaison, les prix pratiqués par la banque en ligne en la matière.

Une hausse des frais de retrait

D'abord, les établissements bancaires accepteront de moins en moins que leurs clients retirent de l'argent aux distributeurs automatiques des banques concurrentes. Le nombre de retrait gratuit par mois aura tendance à baisser lorsque le prix pratiqué pour chaque retrait supplémentaire aura lui tendance à augmenter. Un quart des banques prévoient une augmentation du prix pour ce type de retrait en France et en zone Euro.

La raison de cette hausse : lors de retraits dits « déplacés », c'est-à-dire effectués dans le DAB (distributeur automatique de billet) d'une autre banque que la vôtre, votre banque doit payer une commission à la banque chez qui vous avez effectué votre retrait. Cette pratique vise donc à réduire le paiement de ces commissions et à pénaliser les utilisateurs d'argent liquide qui nécessitent une infrastructure plus lourde et la présence de DAB.

Les banques en ligne, elles, n'ont pas d'agence physique, pas de distributeur de billets et, par conséquent, tous les retraits peuvent être considérés comme des « retraits déplacés ». Elles ne facturent donc pas ce type de retrait, peu importe le nombre que vous réalisez en un mois ou en une année. Vous pouvez donc retirer de l'argent très fréquemment, au DAB de n'importe quelle banque, sans rien payer.

Une hausse des frais de dossier sur les prêts immobilier

Autre élément qui devrait connaître une hausse des tarifs en 2021 : les frais de dossier liés aux prêts immobiliers avec une progression des seuils planchers et une augmentation des plafonds dans plusieurs établissements bancaires.

Pourquoi une telle hausse ? Avec les taux d'intérêts extrêmement bas des crédits immobiliers, ces prêts ne rapportent plus grand-chose aux banques qui cherchent désormais une nouvelle façon de se rémunérer sur les crédits immo.

De plus en plus de banques en ligne proposent une offre de crédit immobilier et les frais de dossier sont soit inexistants, soit font l'objet fréquent de campagnes promotionnelles conduisant à leur annulation, soit affichent un tarif bien plus avantageux que ceux pratiqués par nombre de grandes banques de réseaux.

Une hausse des frais sur les services nécessitant une intervention humaine

Les frais liés aux opérations nécessitant une intervention humaine augmenteront aussi en 2021 chez bon nombre d'acteurs bancaires.

Pourquoi cette hausse ? Les banques souhaitent encourager la dématérialisation de bon nombre de process et l'autonomisation des clients afin de désencombrer les agences et réduire la masse salariale.

La facturation d'un même service, selon le canal via lequel il est réalisé, varie fortement. Ainsi, il est très souvent gratuit de mettre en place un virement automatique depuis son espace client en ligne, quand il faut en revanche payer pour mettre en place ce virement via le centre de relation client joint au téléphone ; et la facture est souvent encore plus élevée si ce virement est mis en place au guichet de votre agence bancaire ou par l'intermédiaire de votre conseiller.

Dans une banque en ligne, tout est fait pour que vous puissiez de vous-même piloter vos opérations bancaires très simplement et il est tout bonnement impossible de se rendre en agence (il n'y en a pas) pour réaliser ses opérations courantes. Résultat : la facture est allégée.

Une hausse des frais de transfert

Enfin, en 2021, il faudra dans de nombreux établissements bancaires payer plus cher pour pouvoir déplacer son épargne.

Pourquoi cette augmentation des frais de transfert ? Les banques souhaitent tout simplement freiner les départs de leurs clients vers d'autres banques et dissuader le transfert d'épargne pour augmenter le produit net bancaire par client.

D'ailleurs, les banques appliquent désormais très souvent les frais maximums autorisés pour le transfert d'un PEA ou d'un compte-titres.

Vous souhaitez tout de même transférer vos produits d'épargne et d'investissement chez un acteur moins gourmand en frais ? Les courtiers et banques en ligne sont nombreux à proposer un remboursement partiel ou total des frais de transfert qui vous sont facturés pour ouvrir un compte chez eux !